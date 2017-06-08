Разобрать его в свое время было просто, а собрать теперь уже невозможно

Наша республика — это единственный российский регион, где на протяжении многих лет существовала большая колония иностранцев. Десятки тысяч болгар работали, жили, учились в Коми АССР. Для них (беспрецедентный случай!) выпускалась даже районная газета на болгарском языке.

В этом году исполняется ровно 50 лет, когда был подписан договор, согласно которому болгары начали заготавливать лес на территории Коми. Но эта история, истоки которой положены в далеком 1967 году, не только «про лес». Она — «про дружбу». О том, как мы срастались корнями. А еще — о горьком расставании, за которым неизбежно следует ностальгия…

Киров с нами

Историю делают личности. Лицом советско-болгарской дружбы был знаменитый певец и композитор Бисер Киров. Впервые он приехал в Коми в 1972 году, когда уже был эстрадной звездой, лауреатом европейских конкурсов.

Распад Советского Союза оказался для болгарина личной драмой. Новой России он стал не интересен, да и в родной Болгарии Бисер уже не собирал больших залов.

Одно время Киров жил в Германии, потом переехал в нашу страну, где совмещал концертную деятельность с работой в болгарском посольстве. В 2009 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России. К тому времени многие забыли, что у Бисера было и другое, более почетное, хотя и неформальное звание — «главный болгарин СССР».

Киров продолжал ездить в Коми, где его помнили и любили. В Сыктывкаре он общался в основном со своим закадычным другом — Александром Соколовым, который многие годы возглавлял республиканское отделение Российского фонда мира.

Гонорары в Сыктывкаре Бисеру платили мизерные. Но сама атмосфера дружбы для него была гораздо важнее. А после концертов Киров и Соколов отправлялись в лес за грибами — болгарин обожал «тихую охоту».

В последний раз Бисер посетил столицу Коми летом 2014 года. Он приезжал на фестиваль «Алеша», который решили возродить после 30-летнего забвения (музыкальный праздник возник в начале 70-х годов в Удорском районе).

В том же 2014 году Киров сочинил песню «Крымская весна». Песня оказалась «своевременной». А с точки зрения властей — «идеологически правильной». Для ее исполнения Кирову предоставили главное место страны — Красную площадь. Но это был последний его успех, прощальный…



Лицом советско-болгарской дружбы был знаменитый певец и композитор Бисер Киров

(на фото в центре).

На дружбе не экономили

На сыктывкарском фестивале «Алеша» болгарин тоже спел «Крымскую весну». Однако у нас его тепло встречали не только за эту песню. Ведь Киров олицетворял то самое «старое доброе время», когда болгары и жители Коми считались «братушками».

Да и сам фестиваль прошел в ностальгической атмосфере. Поэтому таким успехом пользовалась выставка болгарских народных промыслов, развернутая в Национальном музее республики. Там, в частности, были выставлены искусно вышитые народные костюмы и золотые украшения, подаренные Сыктывкару болгарским Ловечем — городом-побратимом.

Больше всех болгарской экспозицией восхищался сам «главный болгарин». Он по-детски радовался и приговаривал: мол, раньше на дружбе не экономили, дарили друг другу самое лучшее. А потом, помолчав, добавил: «А ведь первый раз в Сыктывкар я приехал, когда мне было всего 29 лет — совсем молодой…»

Осенью 2016-го Бисера Кирова не стало. Ему было 74 года, что по болгарским меркам — возраст зрелости. В этой маленькой, пронизанной солнечным светом стране мужчины знают толк в веселых застольях, но при этом живут долго и отличаются крепким здоровьем. Кстати, Киров частенько дарил друзьям дорогие напитки, хотя сам вообще не употреблял спиртного.

Будучи работником болгарского посольства в России, Бисер не раз оказывал помощь жителям нашей республики, которую он так любил.

Помню, был такой случай. Самолет из Москвы в Софию вылетал вечером, а мы еще находились в Сыктывкаре. К тому же — без виз. Одного телефонного звонка Кирову оказалось достаточно — все устроилось мгновенно. Как по волшебству нам оформили документы.

И таких примеров было немало. Как-то я даже спросил Бисера: не слишком ли мы докучаем ему просьбами? «Помочь друзьям из Коми — для меня счастье!» – улыбаясь, ответил «звездный» болгарин.

«Мы дадим тебе парабеллум!»

В 70-е годы на сцене республиканского драматического театра режиссером Ией Бобраковой была поставлена лирико-эпическая оперетта «Роза для Красимиры». Своего рода апофеоз советско-болгарской дружбы.

Но дружили тогда не только на «эпическом уровне». Дружили домами, семьями, коллективами самодеятельности. Это был широкий культурный обмен, в котором участвовали сотни людей — артисты и журналисты, художники и работники музеев.

С болгарскими артистами связана одна любопытная история, которую рассказал Александр Соколов.

В 1985 году ему пришла идея пригласить в Сыктывкар и Усогорск своих старых знакомых из ансамбля «Тоника СВ» (этот коллектив был очень популярен в советские времена). Летели артисты из Софии в Ленинград с приключениями.

Когда самолет встал на стоянку, в салон вошли люди в форме, осмотрелись по сторонам. По каким-то своим соображениям они обратились с необычной просьбой к артистам из «Тоники СВ». Попросили пронести через пограничный контроль… пистолеты, чтобы проверить, насколько хорошо этот контроль работает. Один пистолет дали мужчине, а другой – женщине.

Мужчина сразу засунул пистолет в карман, а девушка, звали ее Милица, спрятала огнестрел в сумочку. Когда мужчина проходил через рамку контроля, то, естественно, все зазвенело, и его тут же задержали.

А вот Милица поступила хитрее. При прохождении таможенного контроля она не стала ставить сумочку на ленту с багажом, а оставила ее при себе. Проходя через металлическую рамку, отложила сумочку в правую сторону от нее. Согласно всем инструкциям, содержимое сумочки также должно было подвергнуться досмотру, но этого сделано не было. Милица благополучно пронесла огнестрельное оружие на территорию СССР.

Пограничные службы не выдержали скрытой проверки. За это ответственным лицам дали по шапке. А вот Милицу люди в штатском поблагодарили. И девушка очень гордилась, что смогла пронести оружие через «железный занавес».

Договориться не удалось

Несколько лет назад я побывал в Ловече, встречался с руководством этого города. Хозяева пытались понять, почему со временем из теплых и дружественных отношения между Ловечем и Сыктывкаром попросту превратились в никакие.

Последним сыктывкарским градоначальником, который в середине «нулевых» годов посещал этот болгарский город, был Сергей Катунин. Как выяснилось, приезжал он тогда с конкретными предложениями, переговоры шли на серьезном уровне. Но ведь болгарским чиновникам не расскажешь, что после возвращения в Сыктывкар Сергей Михайлович отказался отдавать известному авторитетному бизнесмену Александру Зарубину лакомый кусок муниципальной собственности, за что в буквальном смысле был изгнан из городской администрации. А после того, как он заявил в эфире федеральной радиостанции о том, что две сотни сыктывкарских предприятий контролируются преступной группировкой, его чуть не посадили в тюрьму. Какое уж тут международное сотрудничество?

Надо сказать, что в период правления Ивана Поздеева отношения Сыктывкара с Ловечем немного оживились. Но, увы, — ненадолго…

«Верните болгар!»

Массовый исход болгар из Удорского района завершился четверть века назад. Причины были и политические, и экономические. Российская сторона посчитала невыгодным сотрудничество, при котором вместо денег иностранцы расплачиваются древесиной.

Сегодня всем понятно, что это было не совсем так, поскольку лесная отрасль на Удоре после болгар захирела. Объемы заготавливаемой древесины теперь составляют примерно 7-9 процентов от тех, которые были в советские времена. Нет производства — нет и развития.

В этом году наконец-то достроят жилой многоквартирный дом в Усогорске, который когда-то болгары не успели ввести в эксплуатацию. Это стало возможным после прошлогодней встречи главы региона Сергея Гапликова с населением. Собравшиеся выкрикивали ему из зала: «Верните болгар!»

Но, как теперь всем понятно, «болгарский пазл» гораздо проще разобрать, а вот восстановить уже вряд ли возможно.

Сегодня в Коми проживает порядка 800 болгар. Многие из них прописаны в Удорском районе. Коми стала для них второй родиной, но и о своих корнях они не забывают. Осенью этого года планируется провести небольшой музыкальный праздник. За пример они хотят взять слет друзей России в Болгарии, который каждый год в сентябре проводится недалеко от легендарной Шипки.

Сергей МОРОХИН,

заместитель председателя Коми республиканского отделения

«Российского фонда мира».