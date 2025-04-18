Одна из особенностей городов в Коми – это огромное количество бесхозных и полуразрушенных дворовых территорий, на которые власти если и обращают внимание, то в последнюю очередь, да и то после судебных разбирательств.

На «рабочих окраинах» Сыктывкара, особенно в густонаселенном районе «Орбита», есть дворы, где вообще никогда не проводились ремонтные работы. Заметим, что некоторые из них были обустроены еще в советское время. Фактически заброшенные придомовые территории есть и в самом центре столицы.

Кто будет двор ремонтировать – Пушкин?

Так, в двух кварталах от комплекса правительственных зданий на Стефановской площади – ул. Пушкина, дом № 47 – есть своя «достопримечательность»: двор-разруха. Причем здесь надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы случайно не угодить под колеса автомобиля.

У дома есть и другая особенность, причем уже позитивная – его жители (конечно, далеко не все) не хотят мириться с этой самой разрухой, поэтому и добиваются «правды» во всех инстанциях. В том числе и через суд.

Еще в феврале 2020 года Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению прокурора столицы в интересах неопределенного круга лиц к администрации Сыктывкара «о возложении обязанности обеспечить безопасные условия эксплуатации дороги местного значения…»

Все в судебном решении было изложено четко, понятно, а главное, в соответствии с интересами жителей дома на ул. Пушкина: до 1 июля 2021 года обеспечить безопасные условия эксплуатации проезжей части в дворовом проезде общего пользования, провести работы по устранению выбоин, восстановлению дорожного полотна и бортового камня и т.д.

Ждать и терпеть

Как говорится, гладко было на бумаге. Никто даже и не собирался облегчать жизнь местных жителей. Стало только хуже, поскольку те же самые выбоины на дороге со временем сами по себе не исчезают, а лишь увеличиваются.

Всех нас чиновники приучили к тому, что главное – это ждать и верить в лучшее будущее, а еще запастить терпением. Так, в ответе столичной администрации от 9 апреля на очередное обращение жильцов дома по Пушкина обозначены новые сроки приведения в порядок придомовой территории – до 31 октября 2028 года. Что касается судебного решения от февраля 2020 года, то по нему было подготовлено распоряжение лишь спустя пять лет – 3 апреля 2025 года.

«Катунинская лужа»

Официальные республиканские СМИ стараются обходить острые темы, касающиеся плохой работы чиновничества, но бывают и исключения.

В середине «нулевых» местные телевизионщики показали огромную лужу в одном из дворов на улице Димитрова в Сыктывкаре и растерянного градоначальника Сергея Катунина, который что-то говорил в свое оправдание. Зачем нужна была эта картинка, стало скоро понятно – место столичного мэра «расчистили» под Романа Зенищева, которого те же официальные СМИ до его посадки называли «самым креативным сити-менеджером России».

Это я к тому, что с тех пор ничего кардинально не поменялось в лучшую сторону. Не удивлюсь, если та самая «катунинская лужа» по-прежнему доставляет неудобства горожанам.

Сергей МОРОХИН.