Развалится – не развалится? Предчувствие очередной катастрофы в Печоре: еще один дом может рухнуть в любой момент

Обрушение в мае этого года многоквартирного дома в Печоре для многих стало шоком: как такое стало возможным. Куда смотрели местная администрация и многочисленные надзорные органы? Хорошо, что по счастливой случайности обошлось без жертв. Из той жилищной катастрофы не были сделаны выводы, поэтому прямо сейчас все в той же Печоре фактически разваливается очередная многоэтажка по адресу: ул. Западная, 47.



Не то что жить, а даже в подъезд этого дома заходить жутковато: все настолько обветшало, что даже удивительно, на чем еще держатся те же межэтажные лестницы. Переживет ли наступающую зиму дом? Утвердительного ответа никто не даст, тем более что на верхних этажах уже разваливается кирпичная кладка. Если этот разрушительный процесс чуток убыстрится, то неминуемо быть беде. Кроме того, здесь не так давно случилась авария – из-за прорыва трубы затопило подвал, вода стала подмывать и так потрепанный фундамент, которому еще предстоит пройти испытание морозами. Коммунальщики вместо устранения аварии отключили воду, и жители уже несколько недель живут без водоснабжения.

В списках не значится

А ведь еще в мае этого года глава Коми Владимир Уйба дал поручение расселить жильцов из этого разрушающегося дома. Согласно официальным источникам, в нем 116 жилых помещений, из них 88 подлежат расселению (67 помещений находятся в частной собственности, 21 принадлежит муниципалитету).

Чиновникам есть над чем тут поломать голову, поскольку в самой Печоре нет в таком количестве пригодных для проживания пустующих квартир. Конечно, есть и другие варианты для решения этой проблемы, например, выделить средства для покупки жилья в Печоре или в другом муниципалитете. Но опять же все упирается в отсутствие финансов, да и нет у властей особого желания вникать в житейские проблемы жильцов аварийного дома.

Хотя официально он никакой не аварийный. Согласно данным Минстроя Республики Коми, в Печоре на данный момент признан аварийным 141 дом (основание – физический износ). Это 28 процентов от общего числа домов. В списке есть дома на ул. Западная – это № 53А, 55, 57, 62, но дом по адресу ул. Западная, 47 в списках не значится.

Впрочем, удивляться тут нечему, когда кругом творится такой жуткий бардак. Владимир Уйба в том же мае дал поручение ускорить процесс подготовки необходимой документации для признания этого дома аварийным. Но похоже, что подчиненные это прямое указание лишь приняли к сведению.

Кстати, в Печоре в списке аварийных есть дома, которые таковыми были признаны еще четверть века назад.

Сергей ПАВЛОВ.