Разъяренные урдомчане штурмовали зал, где проходили постановочные «слушания»

Ситуация вокруг обустройства территории для мусорной мегасвалки в районе железнодорожной станции Шиес, расположенной в Архангельской области и в четырех километрах от границы с Коми (в 95 км от Сыктывкара), приобретает все более скандальный характер.



29 января в Дом культуры поселка Урдома (Ленский район) свезли две сотни людей из окрестных районов и из Сыктывкара и Микуни для проведения неких «общественных слушаний» в связи с планами строительства полигона для захоронения московского мусора. Участники «слушаний», которым, судя по их заявлениям в соцсетях, было обещано заплатить от 500 до 1000 рублей за поездку плюс кормежка, должны были иметь при себе паспорта, чтобы затем оформить документы для придания мероприятию легального статуса.

Правда, удостоверения личности не понадобились, поскольку урдомчане, случайно узнавшие о том, что за них принимать решение по свалке будут какие-то приезжие, штурмом пытались прорваться в зал. Охрана в штатском (полицейские в ситуацию не вмешивались) продержалась минут двадцать. Дабы не допустить прямого столкновения, участников «слушаний», которые свои лица прятали за плакатами, пришлось выводить через запасной выход. (ВИДЕО)

Грубая провокация

Изначально было понятно, что подобные «слушания» обернутся скандалом. Так зачем было воду мутить? По мнению члена правления «Комитета защиты Вычегды» Виктора Вишневецкого, все стало понятно уже на следующий день, когда на государственном телеканале Архангельской области появился репортаж о социально ответственных «урдомчанах», приветствующих создание нового производства, а с ним и новых рабочих мест с достойной зарплатой. Главными зрителями столь грубо сделанной телевизионной провокации, вероятно, должны были стать московские заказчики свалки, которые не ожидали, что местный народ взбунтуется. Причем северяне не просто возмущаются «на кухнях», а активно мешают деятельности московских вахтовиков.

Любопытно, что чиновники из администрации Архангельской области публично заявляют, что инвестиции в мусорные проекты – это благо для региона. Отходы жизнедеятельности москвичей они на полном серьезе называют не иначе как «имуществом» или «товаром», который со временем охотно будут покупать в той же Швеции. Интересно, знают ли об этих планах в самой Швеции?

Скандал со «слушаниями», организованными чиновниками из Архангельска и бизнесменами из московской компании, занимающейся обустройством мусорного полигона, еще более обозлил людей. Число сторонников межрегиональной протестной акции против строительства полигонов для московского мусора на российском Севере и необоснованных тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов, которая повсеместно пройдет 3 февраля в Архангельской области и Коми, только увеличится.

В Сыктывкаре митингующие соберутся в Мичуринском парке, начало в 13 часов. В Коми протестные акции продлятся до 10 февраля.

Сергей МОРОХИН.

фото www.svoboda.org