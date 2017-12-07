Реальные доходы населения за год упали

Федеральная служба госстатистики представила данные о реальных денежных и среднедушевых доходах россиян за три квартала этого года.

Республика Коми вошла в группу российских регионов, где по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальные денежные доходы упали наиболее ощутимо. В процентном выражении в Коми они снизились на 10,6 процента. Также более чем на 10 процентов снизились доходы жителей Тамбовской области, Бурятии и Тывы. Заметный рост наблюдался в Республике Алтай (11 процентов), в Оренбургской (8,8 процента) и Амурской (5,1 процента) областях.

Среднедушевые доходы жителей Коми в сентябре составили 26 тысяч 533 рубля. В сентябре 2016 года они были заметно выше — 28323 рубля.

Самые высокие доходы в сентябре в Северо-Западном федеральном округе были у жителей Ненецкого автономного округа — 66996 рублей и Мурманской области — 33123 рубля.

В среднем по России уровень доходов в сентябре составил 31573 рубля.