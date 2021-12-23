Ребенок «запер» мать на балконе (Криминал от 24 декабря)

Помогли женщине пожарные Ухты.

Инцидент произошел днем 16 декабря в доме № 27 на станции Ветлосян. Женщина вышла на балкон своей квартиры, чтобы развесить белье для сушки, а ее полуторагодовалый ребенок закрыл дверь балкона изнутри. Мать кричала и просила прохожих помочь ей. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли спасатели Ухтинского отряда СПАС-Коми, а также пожарные. При помощи автолестницы они поднялись на балкон четвертого этажа и открыли дверь. Никто не пострадал.

Порядин остался под стражей

Арест экс-руководителя администрации главы Коми продлен до 20 марта.

Напомним, Михаила Порядина обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Его обвинили в хищении 85 млн рублей, поступивших на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот». Вину в совершении преступления подозреваемый не признает.

«Ирония судьбы» по-сысольски

В Визинге мужчина вломился в чужую квартиру и заснул.

Росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, незаконно проникшего в квартиру одного из домов по ул. Комсомольская. Вызвала их бдительная жительница дома, она же пояснила, что неизвестный молодой человек, возможно, зашел в подъезд погреться, а затем сломал дверь одной из квартир и проник в нее. Осмотрев входную дверь, росгвардейцы заметили следы взлома. Дождавшись собственника квартиры (отнюдь не учительницу Надю), стражи порядка зашли в помещение и увидели спящего мужчину. Его разбудили и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Украл у матери и тещи

30-летнего сыктывкарца признали виновным в краже у близких людей.

С января по август прошлого года молодой человек похитил с банковского счета матери почти 300 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что женщина страдает психическим расстройством. В ноябре того же года он обокрал тещу-инвалида. На этот раз добычей злоумышленника стали 44 тысячи рублей. Свою вину злоумышленник признал и частично возместил ущерб. Отдал матери 20 тыс. рублей, а теще – 3 тысячи. Суд приговорил парня к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Мошенник из «Британии»

Интинка потеряла 200 тысяч рублей после знакомства с иностранцем.

В дежурную часть полиции обратилась 34-летняя женщина, сообщившая о хищении у нее 221 тыс. рублей. Интинка рассказала, что через соцсеть «ВК» познакомилась с мужчиной, который представился гражданином Великобритании. В процессе общения «иностранец» заявил, что собирается отправить для нее посылку и под предлогом оплаты госпошлины за пересечение границы, убедил передать ему персональные данные ее банковской карты. Через некоторое время девушка обнаружила, что с ее счета была списана крупная сумма, а вот «иностранец» больше на связь не выходил.