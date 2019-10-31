Редкий мусоровоз доедет до глухой тайги, но людей заставляют платить за мифическую услугу

Усть-куломские поселки Ярашъю и Нижний Ярашъю возникли в далекие советские времена как лесопункты. С 90-х годов поселки, которые в распутицу отрезаны от внешнего мира, живут по сути в «автономном режиме». «Мусорной проблемы» здесь никогда не было: бытовые отходы сбрасывали в ближайший карьер или попросту сжигали на придомовых участках.

Но в декабре прошлого года в поселки начали приходить «письма счастья» — счета за вывоз мусора. Местные обитатели очень удивились. Ведь мусор из поселков никто не вывозил – его по-прежнему «утилизировали» в карьере. И никаких мусоровозов здесь отродясь не видели. Да и как они сюда доедут по бездорожью?

Кучи для собак и ворон

В лесной глубинке народ рассуждает просто и здраво: если кто-то предлагает тебе услугу, значит, должен быть договор. Но никаких «бумажек» люди не подписывали. Да и вообще, никто их не предупреждал, что появится новый платеж. Жители обратились к главе поселка, но не получили вразумительного объяснения. А раз так, то местный люд перестал обращать внимания на «мусорные» счета.

Правда, через какое-то время на лесной «остров» стал заезжать мусоровоз. В лучшем случае – раз в неделю. А в период полного бездорожья (во время ледохода или сильных дождей) машина сюда и вовсе не добиралась.

Зато счета на оплату в Ярашъю приходили регулярно. Более того, местных стали пугать судами, лишением социальных льгот. Они написали в администрацию жалобу, в которой указывали, что мусор вывозится нерегулярно, контейнеров для его сбора нет, местная власть предлагает хранить мусор дома, а потом тащить его к месту сбора. Люди пробовали оставлять собранный мусор в одном месте, но к этим кучам повадились приходить собаки и слетаться вороны, которые разрывали пакеты и мешки, мусор разлетался по округе. Поэтому многие по-прежнему сжигают мусор во дворе в бочках. В своем письме местные спрашивали: коль нет договора, а услуга по утилизации мусора оказывается плохо, зачем за нее платить?

Пакеты вместо контейнеров

Заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района В. Бадьин ответил жителям поселков, что сжигание мусора является административным правонарушением. Вывоз отходов считается коммунальной услугой, оплата является обязательной, поэтому в «случае просрочки у социального управления возникает право приостановления выплаты льгот».

Местные обитатели районным властям не поверили и обратились в прокуратуру. В заявлении помимо прочего они указали, что считают «мусорный» тариф явно завышенным. Ответ им пришел аж через три месяца, причем из районной ГЖИ (Государственной жилищной инспекции), которая пояснила, что не имеет права проверять тарифы, поскольку их устанавливает региональное Министерство ЖКХ. Что же касается контейнеров, то, по мнению ГЖИ, они не нужны – в поселках осуществляется «бестарный сбор», для чего населению розданы пакеты.

Кроме того, обитателям «таежного острова» сообщили, что обязанность оплаты услуги для всех жителей республики наступила с момента заключения соглашения между органом госвласти и региональным оператором. Оказывается, договор может заключаться не с каждым потребителем, а «путем совершения конклюдентных действий». К примеру, если оплата произошла без подписания соответствующего акта оказанных услуг (акта выполненных работ). Если ты хоть раз оплатил предъявленный счет, договор автоматически считается заключенным.

Теперь в поселках идут споры о том, платить или не платить за вывоз ТКО дальше? Как оказалось, есть люди, которые ни разу не платили по присланным квиткам. А коль так, значит, договора между ними и региональным оператором не существует. И местные жители готовы доказывать это в суде…

Используя такие мудреные термины, как «конклюдентные действия», чиновники не говорят самого главного. Смысл «мусорной» реформы не в том, чтобы оказать людям какую-то реальную услугу, а в сборе денег с населения. Речь идет по сути о подушевом «мусорном» налоге, которым обложили всех жителей Коми, включая дряхлых стариков и беззубых младенцев.

Иван ПОПОВ,

поселок Ярашъю, Усть-Куломский район.