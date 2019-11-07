Реформа медицины напоминает операцию: «режут» койки и «удаляют» поликлиники

Оптимизация системы здравоохранения в регионах прошла неудачно. Недавно это признали зампред правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава Вероника Скворцова. В свою очередь вице-премьер Антон Силуанов заявил: «Необходима модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».

Ранее, в августе с.г., Владимир Путин назвал ситуацию с первичным звеном в медицине «полным провалом»: «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене — провал».

Тяжелое наследство

Оптимизация здравоохранения началась в «нулевые» годы и по сути свелась либо к закрытию медучреждений (в первую очередь – в отдаленных районах), либо к сокращению больничных коек.

Теперь власти вдруг спохватились. Выяснилось, что полученная в результате экономия средств весьма сомнительна. Зато очевидны тяжкие последствия для населения. Согласно соц-опросам, медицинская помощь становится все менее доступной. И это один из главных факторов роста социальной напряженности в стране.

Об этом свидетельствует и почта «Трибуны». В течение последних лет редакция получает многочисленные жалобы, связанные с качеством медуслуг. Письма на эту тему мы получали из Удоры, Воркуты, Кожвы, Жешарта, Сосногорска, Яреги, Эжвинского района столицы и других населенных пунктов республики.

Медицинская тема становится самой болезненной, оттесняя на второй план даже проблемы ЖКХ. Но несмотря на признание «ошибок», пока не видно, чтобы чиновники отказались от планов «оптимизировать» медицину.

Воргашор «стоит на ушах»

Последний и крайне негативный опыт в Коми дает Воркута. В феврале 2019 г. началась реорганизация Воргашорской и городской больниц. При этом было сказано, что процедура объединения не подразумевает закрытие Воргашорской больницы. Пациенты смогут получать здесь амбулаторно-поликлиническую помощь, продолжится работа дневного стационара.

«Решить эти проблемы и призвана реорганизация учреждений здравоохранения — создание объединений, которые консолидируют финансовые, административные, кадровые ресурсы больниц и поликлиник, сообщало тогда БНК. Нужно, чтобы само население могло убедиться в преимуществах преобразований, — отметили в Минздраве Коми.

— Проект постановления правительства республики поддержали общественный совет Минздрава, а также городской общественный совет Воркуты».

Однако сами воркутинцы такого оптимизма не разделяли. Более того — активно протестовали, ведь из Воргашора ездить в город надо за 30 километров. Тем не менее, реорганизация прошла, и ее результаты жители поселка оценивают крайне негативно.

Интернет-портал «7х7» приводит конкретный пример, характеризующий ситуацию. Воргашорка Елена Рылева рассказала историю своего мужа, травмировавшего палец. Врачи скорой помощи выехали на вызов, сделали перевязку и отвезли пострадавшего в больницу Воркуты. Обезболивающего мужчина не получил, так как его не было в наличии. В городской больнице пациенту ампутировали палец. Однако, как оказалось, делать дальнейшие перевязки в родном поселке некому. Теперь больному предстоит ездить в город «из-за куска бинта».

Елена Рылева считает, что ампутацию можно было провести на месте, «без потери крови и времени». Она переживает, что во время непогоды из-за таких травм жителей поселка не будут возить в городскую больницу.

Без окулиста не видно улучшений

Больные, в отличие от медицинских чиновников, видят ситуацию совсем другими глазами. А еще в прямом смысле испытывают последствия «оптимизации» на своей шкуре.

Год назад «Трибуна» рассказывала о том, как проходила оптимизация в Эжве, где детскую поликлинику объединяли со взрослой. Тогда редакция получила письмо от самих медиков (72 подписи): «Сегодня политика государства такова, что программы детского здравоохранения финансируются лучше, чем взрослые. Денег (в расчете на одного больного) детям выделяют больше. На этом фоне любая «оптимизация» детской медицины выглядит не только странно, но и безнравственно». По мнению авторов письма, от объединения выиграет «взрослая» поликлиника Эжвы, сообщали в письме педиатры.

В свою очередь Минздрав объяснял, что эти меры необходимы, неизбежны, а главное, никак не отразятся на пациентах.

Прошел год, и на днях на портале «Активный регион» появилась вот такая информация.

«В Эжвинской городской поликлинике нет двух неврологов и двух окулистов. При обращении за помощью врачи отправляют всех в Детскую республиканскую больницу на ул. Пушкина»… Причем едут родители с малыми детьми, порой крохами до года. На такси ехать очень дорого, а на автобусе с пересадкой – долго и неудобно. Приходится мерзнуть на остановке, ведь прямого рейса сейчас нет.

Ярега отбилась

Как показывает опыт, в тех редких случаях, когда население проявляет гражданскую активность, чиновники отступают. Так, весной Министерство здравоохранения Коми пыталось реорганизовать Ухтинскую городскую поликлинику — присоединить к ней городскую поликлинику № 2 в поселке Ярега. Но местные жители категорически не согласились, полагая, что из-за реорганизации поселковая поликлиника превратится в амбулаторный пункт, а часть врачей сократят.

Люди не просто ворчали на кухне, а вышли на массовую акцию протеста. Их поддержали соседи из поселка Водный, где оптимизация уже проведена. И жители, и медперсонал в один голос утверждают, что условия там не улучшились, а ухудшились.

Процесс оптимизации на Яреге удалось приостановить. Как будет дальше — покажет время.

Нина ВЕТЛУГИНА.

Россия катится в прошлое

В стране не хватает врачей и больниц

По данным Росстата, в период с 2000 по 2015 годы из-за оптимизации число больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а число поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

В случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021-2022 годам количество

медучреждений в стране достигнет трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.