Реформа зашла в тупик, муниципалитеты в шоке, а «мусорному» монополисту не хватает денег

На прошлой неделе руководители Коми провели рабочее совещание, на котором рассматривались проблемы в системе обращения с ТКО.

В совещании принимали участие представители регионального оператора, главы муниципалитетов, а вели его первый заместитель главы региона Михаил Порядин и министр энергетики, ЖКХ и тарифов РК Константин Лазарев.

Выяснилось, что итоги «мусорной» реформы, которая началась почти год назад, крайне неутешительны. «Задача перед нами – крайне важная: выводить ситуацию из коллапса», – заявил в конце встречи вице-губернатор Коми.

Две тысячи исков

Судя по отчетам, с начала года регоператор оказал населению услуг на 1,23 млрд рублей, а сборы с населения составили только 836 млн (67,9%). При этом расходы «Ухтажилфонда» за текущий период составили 1,3 млрд руб. Регоператор задолжал субподрядчикам (перевозчикам ТКО в районах) 435 млн рублей, оплатив «коллегам» за вывоз мусора 369 млн рублей (лишь 45% от предъявленных к оплате сумм).

Начальник управления регоператора Дмитрий Кондратенков в свое оправдание привел доводы о том, что денег, собираемых с потребителей услуг, не хватает для расчетов со всеми подрядчиками. Кроме того, внутренние проверки выявили завышение объемов вывозимого мусора, причем большое, поэтому будут решаться вопросы снижения выплат подрядчикам. Указал он и на то, что имеются факты вывоза мусора на «левые» полигоны, за которые деньги не платятся.

Но регоператор, по словам г-на Кондратенкова, не сидит сложа руки, ведет претензионную работу: в суды направлено две тысячи исков. Если удастся «стрясти» долги, на счета компании поступит около 300 млн рублей.

Мэры бьют тревогу

После этого слово было предоставлено руководству муниципалитетов. Первым о ситуации доложил мэр Воркуты. Игорь Гурьев заявил, что регоператор задолжал местным перевозчикам порядка 80 млн рублей. Городское автохозяйство поставило ультиматум: если деньги хотя бы в минимальном размере (для выдачи зарплаты и покупки бензина) не поступят, вывоз мусора остановится. Надо принимать срочные меры.

В свою очередь глава Усинска Николай Такаев отметил, что хотя собираемость платы за услуги регоператора в городе свыше 90 процентов, долг перед перевозчиками превысил 57 млн рублей. Три дня мусор не вывозился вообще, в Усинске были завалены все контейнерные площадки.

О надвигающемся коллапсе заявила и мэр Инты Лариса Титовец. Она отметила, что счета у перевозчиков заблокированы, и если в ближайшие дни регоператор не перечислит 21 млн рублей, ТКО вывозить будет некому. Пока это удается за счет крупного автохозяйства, но и оно может остановиться из-за недостатка средств.

«Картину маслом» завершила мэр Печоры Наталья Паншина, сообщив, что долги регоператора достигли 60 млн рублей, в начале месяца мусор не вывозился и город стал напоминать большую свалку. Только уговорами и обещаниями администрации удается наладить вывоз ТКО.

По мнению участников совещания, регоператору предстоит провести во всех муниципалитетах собрания и определить пути решения проблем. Нужны срочные меры, дабы не допустить остановки вывоза мусора.

Константин Лазарев подчеркнул, что «либо мы выведем ситуацию из коллапса, либо меры будут приняты очень непопулярные». Проблемы с ТКО находятся на контроле прокуратуры, истекает срок, который был дан на решение вопроса с тарифами.

В шаге от банкротства

У экспертов ОНФ и предпринимательского сообщества региона сложилось впечатление, что правительство, видимо, не до конца вникло в ситуацию. Она намного сложнее, чем кажется, и с наскоку ее не решить.

Что мы имеем на сегодня? Как уже писала «Трибуна», территориальная схема не скорректирована (она требует переделки), полигоны не подготовлены, а кое-где уже переполнены, точного реестра собственников нет, объемы мусора определяются на глазок, тарифы не просчитаны. Как результат – вполне реальная перспектива банкротства единственного регионального оператора (хотя даже в Нарьян-Маре, где всего 47 тысяч населения, два регоператора). Систематически недополучая плату за оказанные услуги, «Ухтажилфонд» не может рассчитываться с подрядчиками за перевозку и размещение ТКО на полигонах.

Многие эксперты уверены, что «вероятное банкротство» может иметь преднамеренный характер и, похоже, регоператор окажется в роли мальчика для битья.

Еще год назад ситуация с вывозом и утилизацией мусора в регионе отнюдь не была катастрофичной. Старая система худо-бедно, но работала. До тех пор, пока не началась пресловутая реформа – совершенно не подготовленная. Ничего, кроме необоснованного повышения тарифов (отсюда и массовый «саботаж» со стороны плательщиков-потребителей), она, увы, не принесла. Между тем руководство Коми поторопилось отрапортовать Москве, что с утилизацией ТКО в регионе все в порядке. Оказалось – нет. Власти Коми по сути признали, что наступил «мусорный» коллапс, и, похоже, не знают, как теперь выйти из кризиса и при этом «сохранить лицо».

Анатолий ПОЛЬКИН.