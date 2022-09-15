«Регион-алкоголик» (Блиц от 16 сентября)

Республика вошла в ТОП-5 самых «пьющих» регионов.

Эксперты проанализировали данные в период с 2008 по 2021 годы. Самыми «трезвыми» оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария. Самые «пьющие»: Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская область, Камчатка, Магаданская область, НАО и Кировская область.

Черные вести из Украины

В ходе специальной военной операции погибли еще трое наших земляков.

Это старший лейтенант Максим Елфимов из села Усть-Кулом, Василий Терентьев из Печоры и сотрудник отряда особого назначения «Зырянин» Управления Росгвардии по Коми старший лейтенант полиции Михаил Ребенок из Сыктывкара. В официальном списке потерь уже 44 выходца из Коми. Кроме того, 7 сентября на мине подорвался служебный пес Сармат. Он был на Украине вместе со своим хозяином, участником боевых действий сыктывкарцем Андреем Мухиным. «Сармат похоронен недалеко от г. Изюм с воинскими почестями», – рассказал боец.

Явка была провалена

Выборы в Коми прошли при минимальной явке избирателей, тем не менее, они признаны состоявшимися.

По итогам голосования замещено 23 из 24 депутатских мандатов. Один мандат ГО «Инта» будет распределен после жеребьевки между кандидатами, набравшими равное количество голосов. Электоральная активность варьировалась от 6,8% (Воркута) до 36,5% (Усть-Куломский район). Половину мандатов в представительных органах муниципальных образований получили представители партии «Единая Россия» – 12 (из 23) мандатов. У ЛДПР – 3, КПРФ – 2, «Зеленой альтернативы» – 1. Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Визингу расчистят и углубят

Работы на русле реки Большая Визинга запланированы на 2023-2024 годы.

В Великом Новгороде состоялось совместное заседание бассейновых советов северных регионов. По словам начальника управления природопользования Минприроды Коми Марии Рымарь, на заседании поддержан план проведения расчистки и углубления русла реки Большая Визинга в Сысольском районе для предотвращения затопления населенных пунктов в период половодья.

В субботу – массовые забеги

17 сентября в Сыктывкаре пройдет «Кросс Нации-2022».

Стать участником спортивного праздника смогут все желающие. В этом году трасса для забегов пройдет в лесном массиве лыжной базы «Спортивная» по ул. Лесопарковая. Профессионалы и любители встретятся на дистанциях в 500 метров, 1, 2, 4, 6 и 8 км. Регистрация участников начнется в 8.30. Официальная церемония открытия – в 11.00, сразу после нее состоятся массовые забеги.

Тайна родильного дома

Почти месяц спустя объявлено, что в перинатальном центре Сыктывкара родилась тройня.

Две девочки и мальчик родились еще 22 августа, но эту новость держали в секрете, поскольку состояние новорожденных вызывало у медиков опасения. Дети появились на свет недоношенными и две недели находились в отделении реанимации. Теперь с тройней все в порядке. Родители назвали детей Ксюша, Женя и Илья.

Вместо шоколада – гробы

На конкурсе «Молодой предприниматель Республики Коми» в номинации «Производство» победили… гробы.

Для участия в конкурсе было подано более 60 заявок из 11-ти муниципалитетов. Защита проектов шла 8 часов в очном и онлайн форматах. Больше всего участников было в номинациях «Сфера услуг» и «Женский бизнес». А самая жесткая борьба развернулась за победу в номинации «Производство». В итоге первое место жюри отдало бизнесвумен Алене Шандер, которая успешно защитила свой проект по производству ритуальных изделий. Интересно, что гробы обогнали бизнес по производству шоколадных подарков и лесозаготовкам.

Миллиарды на депозитах

Объем вкладов жителей Коми за год вырос на 9,5 миллиарда рублей.

По данным на 1 августа 2022 года, жители Коми держат на депозитах и банковских счетах 157 млрд рублей. За последние 12 месяцев общий объем депозитов увеличился на 9,5 млрд рублей, сообщает Отделение Банка России по Коми.

«Каникулы» закончились

У депутатов начинается новый политический год. 22 сентября на первом заседании осенней сессии депутаты Госсовета Коми рассмотрят 15 вопросов.

13 сентября на Президиуме Госсовета утвердили повестку сессии. Будут рассмотрены в том числе поправки в региональный закон «О наградах и поощрениях», которые предусматривают учреждение медали «За верность долгу». Ее будут вручать за смелые действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Вне повестки заседания состоится «правительственный час», посвященный проблемам лесовосстановления.

Есть такая партия…

В России стартовала прививочная кампания от гриппа.

По информации Минздрава Коми, за счет средств федерального бюджета в республику поступила первая партия вакцин для взрослых и детей: «Совигрипп» (106 тысяч доз) и «Ультрикс Квадри» (65 тысяч доз). Поступившая вакцина является поливалентной, т.е. включает в себя эпидемически актуальные штаммы вирусов А и В, обеспечивая защиту от гриппа всех возрастных групп населения.

По следам усинской аварии

Усинский суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту аварийной посадки «Боинга».

Напомним, инцидент случился в феврале 2020 года. Тогда «Боинг 737» авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по маршруту «Москва – Усинск», получил повреждения, которые привели к разрушению воздушного судна. Никто из 94 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Суд признал командира воздушного судна и инженера по эксплуатации аэродрома виновными, но освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности.

Будем ждать, пока вырастут

В рамках этой всероссийской акции «Сохраним лес» в Коми высадят 7 тысяч саженцев сосны.

В этом году акция стартовала в Усинске 18 августа, когда участники и гости форума «Арктика» высадили 75 рябин на площади Трех поколений. Семь тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой будут высажены 30 сентября в Сыктывдинском районе.