Проверка холодом: ремонт ухтинского бассейна затянулся до морозов

Власти Ухты обещали завершить капитальный ремонт плавательного бассейна «Юность» еще в сентябре, но работы затянулись.

Дополнительную тревогу добавляет и погода. 24 и 25 ноября термометр зашкаливал за минус 25 градусов. Не ровен час выйдет из строя отопительная система. Впрочем, по словам представителя подрядчика Ильи Величко, переживать за систему отопления особо не стоит. Фасад бассейна завешен геотекстилем, а под ним еще есть пленка, что вкупе позволяет поддерживать внутри помещений плюсовую температуру даже при сильных морозах. По состоянию на 28 ноября четверть бассейна была наконец-то остеклена. Вторая партия стеклопакетов должна поступить в конце недели. «Если не будет форс-мажора, то бассейн откроется к 15 декабря», — заверил И. Величко.

Правда, без форс-мажора у нас редко когда получается. Напомним, что еще в сентябре глава администрации Ухты Магомед Османов публично заявил, что ремонтные работы должны быть вот-вот завершены. Но не вышло, и чиновники во всем винят подрядчиков, которые просто не выполнили свои обязательства по поставке стеклопакетов. Им срочно поступил серьезный спецзаказ, прибыль от которого перекрывает возможные финансовые издержки за невыполнение ранее взятых обязательств перед другими клиентами.

Напомним, что «Юность» открыли в 1976 году. Это был первый в Коми бассейн с 50- метровыми плавательными дорожками. Ежедневно его посещали порядка 800 горожан, здесь подготовлено 38 мастеров спорта. На сегодняшний день будущие мастера вынуждены заниматься в бассейне Ухтинского государственного университета, а посещения там платные. Выходит, что открытия бассейна ждет весь город.

Сергей ПАВЛОВ.