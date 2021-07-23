Перекрыв для лесовозов дорогу, зимстанцы добились восстановления моста

Ремонт под угрозой бунта

Зимстан, если заглянуть в историю, – поселок спецпоселенцев, возникший осенью 1931 года, когда на берег реки Прупт в глухой тайге на самом краю Усть-Куломского района с барж были высажены семьи крестьян, признанных кулаками. В нечеловеческих условиях выжившие организовали колхоз. Позднее началась лесозаготовка, и теперь это довольно большой поселок лесозаготовителей, в котором живут потомки тех самых ссыльных. Эти люди долго терпят, но когда терпение кончается, они показывают характер.

Из Зимстана на «большую землю» можно попасть по обычной грунтовой дороге или по лесной, объездной. Но по объездной ездят лесовозы, доставляющие древесину в столицу Коми. Большегрузы разрушают дорожное полотно. Из-за сильной колейности эта дорога становится непроезжей для остальных машин. Усугубляет дорожную ситуацию обилие речек и ручьев с хлипкими мостами, которые не выдерживают нагрузку и разваливаются.

В прошлом году из-за дождей основная грунтовая дорога стала непроезжей, и зимстанцы оказались запертыми в своей глуши – проехать автобусу или легковушке стало невозможно. Тогда «рассерженные мужчины» Зимстана перегородили лесную дорогу. Вывозка древесины встала. Пришлось властям разруливать ситуацию, дело чуть не дошло до приглашения ОМОНа. Но в тот раз конфликт погасил глава республики Владимир Уйба. Он пообещал, что на благоустройство дорог выделят около ста миллионов рублей, а большегрузы будут ездить по ним только в зимнее время года.

Однако обещание осталось невыполненным. На реке Виль, находящейся на 55-м километре дороги на Усть-Кулом, 9 июля большегрузы разрушили мост, в связи с чем дорожники его закрыли. Подъезд к мосту перегородили железобетонными плитами.

И зимстанцы опять оказались без связи с райцентром. 10 июля они вновь встали живой стеной перед лесовозами. Вывозка древесины остановилась, на место происшествия выехала полиция…

Достучаться до небес

Глава сельского поселения Зимстан Владимир Лодыгин обратился к Владимиру Уйбе с видео-обращением, в котором попросил принять меры, поскольку «терпение у людей зашкаливает». После этого, как сообщил «Трибуне» глава района Сергей Рубан, руководство дорожников оперативно провело совещание, на котором был выработан план действий. До особого распоряжения дорога была закрыта для проезда всей лесовозной техники.

Аварийный мост обследовали эксперты, после чего Управление автомобильных дорог Коми приняло решение о его частичном ремонте для обеспечения проезда легковых автомобилей. Подрядчик, эксплуатирующий лесовозную дорогу, оперативно провел ремонт на проблемных участках между селом Керчомья и поселком Логинъяг. Кстати, было установлено, что мост раздавили не лесовозы, поскольку они там не ездят, а тяжеловесная фура. Для большегрузов есть объездная дорога. 18 июля мост открыли для машин не тяжелее шести тонн.

19 июля В. Уйба заявил, что разработка проекта нового моста начата еще в прошлом году. На сегодня он прошел экспертизу, деньги в сумме 33 млн рублей заложены в адресную инвестиционную программу. Работы начнутся в августе с.г. В конце 2022 года мост обещают сдать в эксплуатацию.

«Акт отчаяния»

Редакция попросила прокомментировать ситуацию председателя Республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу.

– В данной ситуации люди решились на самоуправство, перегородив дорогу лесовозам. Это – акт отчаяния, направленный на то, чтобы высшее руководство обратило внимание на происходящее, – считает профсоюзный лидер. – Их услышали, но проблему этот «акт милосердия» не решит. Сегодня большой бизнес не хочет делиться прибылью, которую получает. Да, он оказывает помощь местному населению по договорам социального партнерства, платит налоги на использование дорог. Но это слезы! Этих денег хватает разве что на латание «дыр», как в случае с зимстанским мостом.

У нас сегодня существует два вида дорог: для населения и для бизнеса. Но бизнес, который должен строить дороги для себя сам, часто использует общие дороги. Вроде бы все законно, налоги он платит. Но совсем недавно, в начале 2000 годов, весь бизнес (и большой, и малый) платил 2,8 процента от прибыли за пользование дорогами, и республика строила до 200 километров дорог в год. А сегодня в среднем – около 15 километров, и то за счет концессий и кредитов. Как говорится, почувствуйте разницу.

К слову, соседнему Нарьян-Мару на строительство дорог в этом году выделено 7 млрд рублей, а в Коми весь дорожный фонд на год – чуть более 4-х млрд рублей. И это, на мой взгляд, показывает отношение федералов к нашему региону. Нас в Москве не слышат. То ли наше руководство не в состоянии доходчиво объяснить проблемы и нужды региона, то ли там считают, что мы и так обойдемся…

Анатолий ПОЛЬКИН.