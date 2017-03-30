Реском профсоюза предупреждает главу региона

В минувшую среду в Сыктывкаре состоялась отчетно-выборная конференция Республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. После отчета председателя и доклада ревизионной комиссии состоялись выборы нового состава комитета Рескома. Председателем вновь избран Иван Урсу (на фото).



Пленум рассмотрел ряд вопросов, волнующих не только членов профсоюза, но и многих жителей республики. Так, единогласно принято решение об обращении к главе Коми с двумя предложениями. Первое касается отмены аутсорсинга в ГБУЗ РК «СССМП» (Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи), а второе — стоимости проезда на городском пассажирском транспорте Сыктывкара.

Пленум обращает внимание руководителя региона на то, что в Кировской области с треском провалился эксперимент по переводу автомобильного транспорта, находившегося в подчинении медучреждения города, в частные руки. После года работы по методу аутсорсинга в дело пришлось вмешиваться правительству страны. Дело дошло до забастовки водителей и полному развалу действующей службы, выводу из строя автопарка. Пленум просит остановить подготовленный новым министром Березиным такой же эксперимент в Сыктывкаре и провести тщательный анализ сделанного, чтобы не наступить на те же грабли, на которые налетели кировчане.

По вопросу тарифов на билеты в автобусах столицы пленум просит остановить всякое обсуждение вопроса по повышению цены на проезд до изучения пассажиропотока и выявления реальных доходов, которые получает перевозчик с линии. По данным рескома, эта сумма превышает два миллиарда рублей, чего вполне достаточно для нормальной организации пассажирских перевозок в городе.

Анатолий ПОЛЬКИН.