На каждый миллион россиян в 2018 году пришлось 24 выявленных взяточника. Число случаев получения взятки в прошлом году выросло на 10%, подсчитал РБК на основе полугодовых данных Генпрокуратуры. Регионы с самым большим «удельным весом» взяткополучателей — Чукотка и Коми, взяткодателей — Калмыкия и Чечня.

При этом лидерство Чукотки объясняется тем, что это один из самых малочисленных регионов — каждый случай там серьезно влияет на статистику, отметил эксперт. Что же касается второго места Республики Коми, то в республике уже несколько лет идет активная антикоррупционная кампания, начавшаяся после ареста губернатора Вячеслава Гайзера.

А после того, как заработал «антикоррупционный конвейер», его уже трудно остановить. Да и силовики явно не собираются снижать темпы — это может привести к ухудшению показателей по количеству уголовных дел.

Дай, Джим, на лапу…

В первой половине 2018 года на каждые 100 тыс. россиян пришлось 1,5 зарегистрированных случая получения взятки (ст. 290 УК) и 0,9 случая дачи взятки (ст. 291 УК), подсчитал РБК. На каждый миллион россиян приходится 24 человека, уличенных в причастности ко взяткам, — 15 получивших и девять давших.

Москва, в которой сосредоточены федеральные

госорганы и офисы госкомпаний, заняла первое место по абсолютному числу выявленных взяткодателей и второе место по абсолютному числу выявленных взяткополучателей, но в пересчете на «удельный вес» по обоим показателям оказалась в середине списка.

В столице один взяткодатель приходится на 100 тыс. населения, этот показатель выше общероссийского. Однако в 47 регионах эта цифра выше московской. В лидирующем Чукотском автономном округе за полгода выявлено 6,1 преступления по ст. 291 УК на 100 тыс. населения, в занявшей второе место Республике Коми — 5,5. В Брянской, Оренбургской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии, Смоленской области, Ханты-Мансийском АО, Томской и Курской областях — более трех.