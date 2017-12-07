Республика Коми — на обочине турбизнеса

Согласно исследованию, проведенному Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», Республика Коми вошла в группу регионов мало популярных среди отечественных и иностранных туристов.

Привлекательность оценивалась по десяти критериям. Помимо наличия или отсутствия уникальных туристических объектов учитывались экологическая и криминогенная ситуация в регионах, состояние инфраструктуры, транспортная доступность.

Республике Коми в рейтинге отведено 74 место вслед за Чеченской Республикой. Последние места заняли Ненецкий автономный округ и Чукотка. В пятерку самых привлекательных регионов ожидаемо вошли Краснодарский край, Москва и Московская область, Республика Крым и Санкт-Петербург.

Наши географические соседи расположились в «золотой «середине», Карелия на 35 месте, Кировская и Архангельская области соответственно на 45 и 47 местах.

Сергей ПАВЛОВ.