Всего три российских губернатора, которые негласно отвечают за «электоральные мероприятия» в своих регионах, не смогли обеспечить рост явки на президентских выборах по сравнению с 2018 годом.



Среди «неудачников» Александр Бречалов (Удмуртия), Виктор Томенко (Алтайский край) и Владимир Уйба (Республика Коми). В Удмуртии в 2018 году явка была 63%, на нынешних выборах – 62,5%. На Алтае было 65%, стало 59,8%. В Коми соответственно 60,4% и 58,5%. Это самый низкий показатель по всей России.

Не секрет, что «электоральная мобилизация» не в последнюю очередь происходит за счет так называемого «административного ресурса». При губернаторе Сергее Гапликове (в 2018 году) этот ресурс, вероятно, использовался эффективнее. А при Вячеславе Гайзере в 2012-м явка на президентских выборах и вовсе «зашкаливала» за 70%.

Еще одна «особенность» Коми в том, что явный спойлер, неведомый доселе кандидат Владислав Даванков, занявший по России на выборах 3-е место, в республике стал вторым, получив аж 6,49% голосов избирателей.

Третье место у Николая Харитонова из КПРФ, его поддержали 19.170 жителей Коми (5,38%). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий получил 18.099 голосов (5,08%). Владимира Путина поддержали 286 тысяч жителей Коми (80,49% избирателей, пришедших на выборы).

Всего же в голосовании приняли участие 356 тысяч 214 жителей Коми. По данным республиканского Избиркома, всего в списки избирателей было внесено 608,6 тыс. человек.

Избиратели испортили 9098 бюллетеней, то есть примерно 2,55%. На официальном языке Избиркома, такие бюллетени считаются недействительными.

Как рассказал председатель Избиркома Дмитрий Митюшев на итоговой пресс-конференции, наиболее значительную явку в Коми показал Усть-Вымский район – 77,8%. Самый минимальный показатель по явке в Инте – 44%. В Воркуте явка составила 45,6%. В Сыктывкаре на избирательные участки пришло 59% избирателей, примерно такая же явка была в Ухте – 59,7% и Сыктывдинском районе – 58%.

Нарушения на избирательных участках не фиксировались. «Все прошло спокойно, претензий со стороны наблюдателей не поступало. То есть все решалось мирно, дружно», – добавил Д. Митюшев.