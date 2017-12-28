Республика — под властью серых «террористов»

В последнее время письма о волках в редакцию приходят чуть ли не ежедневно. Жители разных уголков Коми сообщают, что серые разгуливают по улицам, заходят во дворы, нападают на собак и режут домашний скот.

«Не пытайтесь убежать»

К примеру, недавно житель Ухты оставил сообщение: «Внимание! В районе газопровода, пролегающего вблизи Ухты, была замечена стая из 20 волков! Уберите всех собак, которые на цепях, заприте их дома. Укрепите сараи, хлев, где есть домашний скот. В темное время не отпускайте детей из дома, встречайте из школы, не ходите по одиночке…»

В деревне Горьковская Сысольского района прямо в центре волками была разодрана и съедена собака. Местные жители сообщают, что собака была утащена с цепи одного из подворий. Больше всего селяне переживают за жизнь детей, так как неподалеку, буквально в 500 метрах, находится остановка, куда приезжает школьный автобус.

В Подзи (Койгородский район) организуют охотников для борьбы с хищниками. За последние три года численность волков в районе резко увеличилась.

Специалисты дают советы, как вести себя при встрече с волком: «Не пытайтесь убежать, животное сильнее и быстрее. Не смотрите волку в глаза — это как красная тряпка для быка. Услышав рык, знайте: хищник уверен в своих силах и готов оказать сопротивление. Также не поворачивайтесь к нему спиной. Он воспринимает это как слабость и атакует. Лучший вариант — взобраться на дерево, хотя есть вероятность просидеть там несколько часов».

Войвож: хоть вой…

На днях коллективное письмо в «Трибуну» пришло из поселка Войвож Сосногорского района. В письме говорится, что недавно волк разорвал собаку прямо на крыльце дома по ул. Больничная, 7. И хотя крыльцо было освещено, серых это не напугало.

В ночь с 21 на 22 декабря волки напали на двух собак близ домов на окраине поселка, где тоже горел свет. Одну задрали. Но если волк голоден, он нападет и на человека…

— Как нам быть? — спрашивают жители Войвожа. — Что делать продавцам магазина, работающего до 24.00, или сотрудникам пекарни, которые идут на смену и со смены в полночь?

Жители Войвожа обратились в полицию, написали заявление. Но увы, ответы приходят смехотворные. В поселке только два сотрудника полиции, они не могут дежурить день и ночь. Применять против волка оружие по закону возможно лишь в крайнем случае — если серый напал на человека или готов напасть (создал угрозу).

Несколько ночей охотники в Войвоже ездили на «буранах», отпугивали волков. Но после небольшого затишья хищники опять обнаглели.

— В 2016 году волки атаковали соседний поселок Верхнеижемский, теперь добрались до нас, — рассказывает Ольга Галеева из Войвожа. — Я живу тут 50 лет. В 70-е годы убегали заключенные, мы опасались их, но не думали, что когда-то придется бояться волков.

«Есть прямой запрет — не стрелять»

Заместитель руководителя Сысольского района Андрей Батищев сообщил «Трибуне»:

— На уровне местной власти мы не решим эту проблему, так как муниципальная власть не можем организовать охоту. Если создать какую-то бригаду, значит, надо им платить зарплату, закупать боеприпасы, получать разрешение на отстрел. Но таких полномочий у нас нет.

Конечно, собирали местных охотников, проводили собрания почти в каждом населенном пункте района, предлагали объединяться и пойти на волка. На что охотники озвучивали, что сегодня никто не компенсирует затрат на добычу волка. И потом, есть прямой запрет на применение огнестрельного оружия в границах населенного пункта. Местные охотники опасаются лишиться разрешения на ношение оружия за стрельбу на территории населенного пункта.

По словам Андрея Батищева, чтобы хищники не приближались к населенным пунктам, необходима своевременная утилизация отходов питания. Нельзя скапливать их на придомовых территориях и ни в коем случае не выбрасывать в окрестностях села — это приманка для волков.

«На оккупированной территории»

— По вечерам из-за волков — «комендантский час». У себя дома мы живем как на оккупированной территории. Волков от людей защищает закон. Нас бы кто так охранял! Может, властям пора менять закон? — спрашивает жительница Войвожа Ольга Галеева.

Читатель «Трибуны» по имени Александр, написавший в редакцию, также считает, что слово должно быть за властью: «Тот ущерб, который наносят волчьи стаи, исчисляется миллионами! Чтобы достучаться до власти, надо объединить усилия. Предлагаю провести мониторинг по нападению хищников на населенные пункты. Надеюсь, главы сельских поселений, активные граждане расскажут газете о случаях нападения, указав адрес и точную дату».

По словам экспертов Охотнадзора Коми, ситуация катастрофическая, но ничего не сделаешь, пока государство не будет обращать на проблему внимание.

По данным Охотнадзора, в прошлом году в Коми добыли около сорока особей, в этом — больше, 50 волков. Зато численность серых хищников возросла почти в полтора раза и продолжает расти. Разрешенный способ добычи — только ружьями. Облава в наших густых лесах бессмысленна. Травить ядом, ловить капканами запрещено.

— С волками надо бороться каждый день так же, как дома люди борются с тараканами. Нужно разработать государственную программу, учить охотников, проводить семинары с приглашением специалистов, — считают в Охотнадзоре. — Раньше была государственная политика: волк был объявлен вне закона. Сейчас он охраняется, и мы действуем по закону. Волк – это охотничий вид, и добывать его можно только по разрешению. Менять нужно закон! С такой инициативой должны выйти депутаты.

P.S. По экспертным оценкам, ущерб от волков сельскому хозяйству России может достигать 2 млрд рублей в год. Ущерб охотничьему хозяйству еще более значителен.

Екатерина МАКАРОВА,

Людмила КУДРЯШОВА.