Республика погрязла в пьянстве

История с массовым отравлением людей «Боярышником» в Иркутской области вызвала широкий резонанс. 77 человек скончались, сотни пострадали.

26 декабря Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения.

Позорное лидерство

По данным экспертно-аналитического центра при общественной палате России, Коми вошла в тройку самых пьющих регионов России. По статистике, число умерших от случайных отравлений алкоголем за 9 месяцев этого года составило 145 человек. За прошлый год вследствие употребления алкоголя в республике умерло 830 человек.

Ежегодное потребление алкоголя в Коми — 10 миллионов ящиков. В пересчете на душу населения (включая младенцев) — 12,2 литра в год.

Пузырьки пошли

Минувшей осенью парламентарии Коми, опередив российское правительство, подготовили предложения по ужесточению правил продажи непищевых жидкостей, предлагая отнести к подакцизным в том числе и «фунфырики».

В Печоре еще в 2014 году издали меморандум об отказе от реализации на территории муниципалитета продукции двойного назначения.

В Прилузье подписана резолюция об объявлении района территорией, свободной от реализации спиртосодержащих жидкостей как альтернативы алкоголю.

В Сосногорском районе женщины организовали митинг протеста, призывая предпринимателей, торгующих суррогатами, к совести. В ряде муниципалитетов еще при заключении договоров аренды помещений и земли бизнесменам запрещают торговать «фунфыриками».

Бойкая торговля

— Это очередная кампанейщина после массовой трагедии, — уверена сыктывкарка Нина Зезегова. — Из-за этого ядовитого суррогата я потеряла своего сына, настрадалась вдоволь. Он, как наркоман, подсел на эту гадость. Потом сотрудники морга сказали, что его внутренности разложились еще при жизни. Пузырьки-«мерзавчики» с ядовитым пойлом «шагают» по стране уже десятилетия. Но меры по ужесточению продажи никакие не принимаются. Лишь названия, назначение товара (типа очистителей для ванн) да емкости периодически меняются — от «Трои», «Трояра», «Апельсинчика» до «Боярышника».

В киоске на автобусной остановке в районе ДОСААФ на протяжении многих лет денно и нощно торговал этим ядом один предприниматель. Жильцы окрестных домов куда только ни обращались, реакции не последовало. Лишь после того, как ему пригрозили самосудом, предприниматель ретировался. Но тут же устроился в одной из хибар по улице Орджоникидзе — продолжает травить людей.

В столице республики почти во всех уличных киосках, в небольших хозяйственных магазинах из-под полы идет бойкая продажа суррогата. А что творится в городском микрорайоне «Строитель», на Огородной, в местечке Лесозавод и в пригородных поселках?

До недавнего времени пойло свободно продавалось в ангарах на базе по ул. Чкалова. Его можно было приобрести по оптовой цене по несколько рублей за флакон как на складах бытовой химии, так и на фруктовых базах.

Дешево и ядовито

По «пьяным преступлениям» лидирует Ижемский район. По этому поводу общественность района бьет тревогу уже более десятка лет. По мнению общественников, прежняя власть не только не боролась, а наоборот, способствовала торговле ядовитым «пойлом».

— Два года назад в нашу деревню Усть-Ижма наведался заезжий предприниматель кавказской национальности, который средь бела дня «фунфырики» менял на картошку, — говорит педагог Вероника Филиппова. — Многие сельские выпивохи были только рады такому бартеру и волокли из дому тайком от родных картошку. Конец терпению наступил, когда мой отец, пока я была на работе, успел поменять картошку на «пойло». Тогда мы, женсовет деревни, собрались, подошли к торговцу и пригрозили, что вызовем наряд полиции. Он тут же сбежал. В «оборот» взяли и местных продавцов суррогата. С тех пор в деревне пока не травятся.

Бьют тревогу и жители райцентра. Жидкость двойного назначения за 30 рублей можно приобрести в одном из магазинов прямо в центре села Ижма.

Известного в районе предпринимателя, торгующего смертельным пойлом, общественность района не раз подвергала обструкции. По просьбам жителей одна из районных газет для «порки» таких продавцов два года назад на своих страницах разместила Доску позора, где указывалась и фамилия того самого предпринимателя. Тот обиделся и подал на редакцию в суд, но проиграл. С тех пор прошло два года, но по-прежнему возле его магазина собираются пьяницы.

Наталья КОЛОДИНОВА.