9 сентября прошли дополнительные выборы в Государственный Совет РК по пяти округам, состоялись довыборы и выборы в Советы городов, районов и поселений.

В выборах участвовали 152 кандидата. В числе избранных 40 представителей «Единой России», 7 — КПРФ, 5 — ЛДПР, трое от «Справедливой России», один мандат достался загадочной партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», еще 11 — самовыдвиженцам.

Проголосовали ногами

Явка на выборы оказалась рекордно низкой — всего 13 процентов. Причем в городских округах этот показатель был еще ниже, а в Воркуте всего 7%. Зато в сельских районах она заметно превышала средний показатель. По мнению председателя Избиркома республики Дмитрия Митюшева, в этом нет ничего удивительного: «В любом сельском населенном пункте все друг друга знают, и есть определенные интересы у одной группы, у другой. И они идут и голосуют».

Особенно удивляет явка по Академическому округу Сыктывкара — 8,02%. Господин Митюшев припомнил, что в 2012 году на дополнительных выборах депутатов Госсовета явка составила 18%. По его словам, низкая явка может свидетельствовать о протестных настроениях электората из-за проводимой пенсионной реформы.

Есть и еще одна причина. В начале сентября люди предпочли отправиться в лес или на дачу, нежели пойти к урнам. Председатель РИК обратил внимание на то, сколько людей с мешками и корзинами в солнечный воскресный день уезжали за пределы города — копать картошку или собирать грибы.

«Партия ЛВЗ» против КПРФ

«Самая напряженная борьба была в Академическом и Приполярном округах. В Академическом округе два кандидата активно ходили по квартирам и пытались общаться с избирателями», — отметил Д. Митюшев.

В Академическом округе победил кандидат от «Единой России» Сергей Усачев, который лишь на 183 голоса опередил представителя КПРФ Станислава Штралера. Впрочем, в данном случае соперничали не столько партии, сколько личности. Общественник С. Штралер прославился на митингах за права жителей «Орбиты». Но и С. Усачев, можно сказать, «наш человек», популярный в народе — он возглавляет ликеро-водочный завод.

Неожиданный результат преподнес Приполярный округ. Победу там одержала Екатерина Дьячкова от КПРФ, опередив «единороса» Сергея Макарова на 181 голос. Интересно, что С. Макаров лидировал на участках, расположенных в Усть-Цилемском районе. Зато за учительницу Е. Дьячкову почему-то активно голосовали в Усинске — «нефтяной столице» Коми.

Коммунисты, вперед?

Самая интересная ситуация сложилась в Совете городского поселения «Троицко-Печорск». Он стал первым в Коми муниципальным Советом, где большинство мест получила КПРФ.

Д. Митюшев отметил, что общероссийская тенденция к увеличению представителей КПРФ в органах власти прослеживается и в республике, учитывая, что и одно из пяти вакантных мест в Госсовете Коми занял представитель этой партии.

«Мы все понимаем, что причина – в позиции партии по отношению к изменению пенсионной системы. Они сумели оседлать повестку дня и таким образом улучшить свое положение», — заключил председатель Избиркома.

В свою очередь лидер Коми регионального отделения «Единой России» Александр Макаренко прокомментировал «Трибуне» итоги выборов:

— В республике партия «Единая Россия» уверенно сохранила большинство в органах государственной власти и местного самоуправления. Хорошие результаты получены на большей части избирательных округов, однако по некоторым итогам мы не вполне удовлетворены. Сейчас делаем выводы по каждому отдельному кандидату и местному отделению — анализируем и ведем работу над ошибками.

Без кнутов и пряников

По мнению известного в республике журналиста, ведущего телепередачи «Проще говоря» Виталия Шахова, низкая явка и относительный успех коммунистов свидетельствуют лишь о том, что на сей раз выборная кампания прошла честно.

— Еще несколько лет назад в Коми явка на выборах и процент проголосовавших за «Единую Россию» были самыми высокими на российском Севере. За это нашу республику даже называли «Северной Чечней», — говорит В. Шахов. — Достигалось это с помощью административного ресурса, мобилизации чиновников и бюджетников, проведения в день выборов лотереи «Попади в «десяточку»!», халявной водки, концертов и буфетов. На этих же выборах не было ни кнутов, ни пряников. Отсюда — и результат. Не очень хороший для власти, зато вполне объективный.

Анатолий ПОЛЬКИН.