Это были очень разные люди, но каждый из них оставил свой заметный след в истории Республики Коми.



5 января ушла из жизни сыктывкарская художница-реставратор Татьяна Земцова. Ей было 39 лет.

12 января на 84 году жизни скончалась ветеран Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, археолог Лидия Ашихмина.

16 января ушел из жизни ветеран скорой помощи Сыктывкара, бывший заведующий Эжвинской подстанцией скорой медицинской помощи Владимир Марянчук.

20 января не стало журналиста, фотографа, кинооператора Михаила Зыкова. Он умер на 78 году жизни. Более четверти века он был собственным корреспондентом и оператором «Коми гор» в Инте, затем возглавлял газету «Искра».

27 января ушел из жизни Почетный гражданин Усть-Куломского района Матвей Терлецкий. Более 50 лет своей жизни он посвятил труду в лесной промышленности, 36 из них – на посту руководителя Пруптского леспромхоза.

1 февраля на 82-м году жизни скончался бывший начальник Главкомистроя Владимир Чернов, Почетный строитель России. В 1968 году он приехал в Коми АССР на строительство Сыктывкарского ЛПК и навсегда связал свою судьбу с Сыктывкаром. Владимир Тимофеевич внес весомый вклад в строительство баз стройиндустрии в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте, Печоре.

6 февраля на 87-м году ушел из жизни Ростислав Попов, основатель и бессменный председатель сыктывкарского клуба любителей лыжного спорта «Винев».

12 марта на 98-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Елизавета Иевлева.

20 марта скончалась Лидия Осипова. Лидия Павловна 48 лет отдала профессии врача-фтизиатра. Сначала в Сторожевской районной больнице, позже в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

8 апреля погиб один из основателей скейт-парка в Сыктывкаре, мультиинструктор и талантливый райдер Дмитрий Грачев, один из основателей Федерации скейтбординга Коми. Ему было всего 34 года.

17 мая ушел из жизни писатель Алексей Вурдов из поселка Усогорск. В литературу он пришел уже зрелым человеком, писал на коми и русском языках. Печатал свои произведения в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), «АРТ», в российских и республиканских газетах. Член Союза писателей России с 2008 года. Написал сценарии к четырем фильмам.

2 июня на 89-м году скончался Почетный гражданин Ухты и Почетный гражданин Республики Коми Евгений Алексеев. В 1970-е годы он возглавлял Микуньский, затем Вуктыльский Советы депутатов, избирался депутатом 7-го созыва Верховного Совета СССР. Будучи первым заместителем председателя Ухтинского горисполкома по ЖКХ, внес огромный вклад в развитие Ухты. С 1990 по 2017 годы руководил ухтинским «Горзеленхозом».

6 июня на 88-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства Коми АССР Владимир Сапелкин. Всю свою жизнь он посвятил сбережению лесных богатств страны, проработав в лесной отрасли 50 лет.

12 июня не стало заслуженного геолога Российской Федерации Евгения Груниса. С 1992 года он занимал пост председателя Госкомитета по топливу и энергетике Коми, а в 1994-м стал министром промышленности, транспорта и связи республики. При непосредственном участии Е. Груниса и по его рекомендациям открыто более 50 месторождений в Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазовой провинции.

31 июля завершил свой земной путь один из старейших ветеранов строительной отрасли города Вуктыла Сергей Безуглый. Он руководил выполнением строительно-монтажных и наладочных работ по реконструкции Ухтинского НПЗ, был заместителем генерального директора предприятия, а позже начальником главка «Комигазнефтестрой».

3 августа на 69-м году жизни скоропостижно скончался бывший министр физической культуры и спорта Республики Коми Алексей Дружинин.

4 сентября на 88 году жизни не стало «Почетного гражданина Инты» Лидии Килиной. Вся ее трудовая деятельность была связана с интинской шахтой «Глубокая».

13 сентября в возрасте 93-х лет скончалась Анна Колегова, заслуженный учитель Республики Коми, ветеран труда, 44 года отработавшая в школах Сыктывкара.

16 сентября на 98-м году ушла из жизни Мария Морозова, супруга первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова.

20 ноября ушла из жизни искусствовед, просветитель Светлана Рузова – знаковая фигура в истории изобразительного искусства Республики Коми. В 1970-е годы Светлана Михайловна работала главным хранителем Художественного музея Коми АССР.

10 декабря на 101 году жизни перестало биться сердце уроженца села Усть-Цильма, заслуженного деятеля науки, ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося ученого и педагога, профессора Юрия Рапопорта.