Тенденция последних лет: объемы финансирования дорожной отрасли качественно не влияют на состояние дорог в Коми. Ситуация становится критической, особенно в сельской глубинке, где протяженность дорог, находящихся в ненормативном состоянии, достигает 80 процентов. И это уже настоящая разруха…

Главу подставили?

В июле прошлого года глава Коми Владимир Уйба сделал сенсационное заявление: «Поручаю правительству Коми подготовку изменений в законодательство республики для того, чтобы с 2022 года в целях лесозаготовок на территории нашей республики использовался речной сплав. Больше – никакого передвижения большегрузов с лесом в весенне-летний период…»

Однако никаких изменений не произошло, большегрузы по-прежнему «убивают» дороги и «гонят» социальную волну в сельской глубинке. Резонансным вышел случай в поселке Зимстан (Усть-Куломский район), где в ноябре 2020 года местные жители перекрыли дорогу лесовозам, из-за которых она фактически пришла в негодность.

Судя по итогам совещания в Госсовете Коми, которое прошло 6 апреля, власть не сделала выводов. Более того, ситуация на дорогах в обозримом будущем будет только ухудшаться. И это официально признают чиновники.

Что касается возобновления сплава по рекам, то похоже, что приезжего губернатора кто-то подставил. Ведь молевой сплав уже в принципе невозможен: вся инфраструктура на реках давно разрушена, не проводятся дноуглубительные работы, нет ни речных судов, ни кадров. Все, что эффективно работало во времена СССР, сейчас попросту утеряно.

Мрачные прогнозы

По данным Минстроя Коми, ежегодно в ненормативное состояние переходит больше дорог, чем ремонтируется. Для достижения положительной динамики значений данного показателя необходимо ремонтировать ежегодно не менее 90 км дорог регионального значения. Сколько ремонтируется в реальности – большой вопрос. По крайней мере, эта цифра не была доведена до участников совещания.

Причина столь неутешительных прогнозов кроется в хроническом недофинансировании дорожной отрасли. Например, только Сыктывдинскому району для приведения дорог в нормативное состояние требуется порядка 3,5 млрд рублей, но о таких суммах можно только мечтать.

В этом году объем консолидированного муниципального дорожного фонда (средства бюджета Сыктывдинского района плюс республиканская субсидия) составил порядка 40 млн рублей, из них 14,5 млн рублей – субсидия республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог, которые были переданы муниципальному району республикой.

По данным на 1 января 2018 года, 129 км автомобильных дорог в Сыктывдинском районе находилось в ненормативном состоянии. На 1 января этого года – уже 173,8 км (80 процентов дорожной сети района).

Столь же удручающая картина с дорогами и в других муниципалитетах Коми.

Без фанфар

В 2022 году на дорожную отрасль будет направлено 8 млрд 508 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 876 млн рублей. Из этих средств 1 млрд 307 млн рублей составят выплаты по концессионному соглашению в отношении участков автомобильной дороги регионального значения Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, которые были введены в эксплуатацию в конце 2018 года (участки Малая Пера – Ираель, Ираель – Каджером).

Сообщая о планах финансирования дорожной отрасли на этот год, местный агитпроп, захлебываясь от восторга, использовал такие эпитеты, как «масштабные» и «грандиозные». Однако все познается в сравнении. 10 лет назад объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми был утвержден в размере 7 млрд 677 млн рублей. Но за 10 лет рубль сильно подешевел, зато существенно увеличилась стоимость спецтехники, а стройматериалы и вовсе подорожали в разы. Поэтому нынешние 8 млрд – сумма весьма скромная, и проблем с дорогами, конечно, не решит.

Кроме того, не факт, что деньги на этот год будут выделены в указанных объемах. А главное, что их удастся освоить, так как нужно еще провести аукционы и конкурсы на ремонтные работы. А в этом плане чиновники Желтого дома явно «тормозят». «Трибуна» уже писала о том, что в рамках программы по ремонту дорог, по которым осуществляется перевозка школьников, было выделено 3 млрд рублей, но заявок от подрядчиков до сих пор нет – их не устраивают условия предлагаемых правительством госконтрактов. Поэтому стройматериалы до сих пор не закуплены, склады пусты и вся ремонтная кампания под угрозой срыва.

Жидкие аплодисменты

Памятна история времен правления экс-главы Коми Сергея Гапликова, когда он на съезде коми народа сообщил о выделении почти миллиарда рублей на дорогу Айкино – Кослан. Губернатор даже сделал вид, что обиделся, когда не услышал бурных аплодисментов: мол, мы тут стараемся, работаем, а вы все это воспринимаете как должное.

Участники съезда из вежливости похлопали в ладоши, но совершенно напрасно: дорожники так и не увидели обещанных денег. Более того, приведение в порядок автомобильной дороги до Айкино, кстати, единственной, связывающей Удорский район с «большой землей», уже даже не планируется.

А еще надо помнить о привычном долгострое. Удивительно, но до сих пор в планах дорожников фигурируют работы по ремонту моста через Вычегду на автодороге Сыктывкар – Ухта в районе деревни Малая Слуда. Они продолжаются уже неприлично долго – с 2019 года.

Любопытно, что сам мост через Вычегду сдали в эксплуатацию еще в 1961 году. Построили его, по нынешним меркам, за фантастически короткие сроки – всего за три года. Но такие темпы, увы, остались в прошлом.

Сергей ПАВЛОВ.