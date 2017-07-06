Республика выставила на продажу «Сияние Севера»

На сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Коми появилось сообщение о предстоящем аукционе по продаже туристического поезда «Сияние Севера».



Правда, поезд — это очень громко сказано: он состоит всего из четырех вагонов повышенной комфортности: вагон с шестью купе класса «бизнес», вагон с пятью купе увеличенного размера класса «люкс», вагон-ресторан на 24 посадочных места, вагон-салон на шесть VIP-пассажиров. Начальная цена лота — 250 миллионов 700 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подавать с 30 июня по 4 августа 2017 года. Аукцион в электронной форме состоится 9 августа.

Этот поезд был приобретен в лизинг более чем за 300 миллионов рублей шесть лет назад, в августе 2011 года. С ним связывалось несколько фантастически интересных проектов по развитию туризма для состоятельных людей.

«Трибуна» пристально следила за тем, как осуществлялись проекты-прожекты, и сообщала об этом нашим читателям. В 2014 году было организовано три коммерческих рейса, один тур для приглашенных участников международного форума «Еж» и две поездки социального направления с детьми республики. В

2015-м были реализованы восемь туров (четыре по России и четыре за рубеж). Балансовая стоимость вагонов в апреле 2016-го составляла 334,2 миллиона рублей.

Поскольку прожекты остались прожектами и состав фактически остался невостребованным, а затраты на его содержание составляют около 11 миллионов рублей в год, в 2016-м его решили продать и выставили на аукцион. Тогда его стоимость оценили в 267 миллионов 500 тысяч рублей.

Увы, желающих купить состав не нашлось, и аукцион признали недействительным. С октября 2016-го он подешевел на 17 миллионов рублей. И вот — новый аукцион. Будет ли он удачным? Или опять придется снижать цену?