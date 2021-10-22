Глава Коми предложил передать аэропорт Воркуты в федеральную собственность. Это предложение Владимир Уйба озвучил 19 октября на заседании Госсовета РФ под председательством Владимира Путина.

Это уж слишком!

Авиасообщение – единственный способ добраться в 185 труднодоступных населенных пунктов республики, входящих в Арктическую зону. Это те территории, которые в распутицу не имеют альтернативного транспортного сообщения.

С октября прошлого года вступили в силу новые требования к содержанию и оснащению аэропортовых комплексов, от которых «взвыли» не только в Коми, но и во всех субъектах Федерации, где есть небольшие аэропорты (посадочные площадки). По новым правилам, все они должны быть оснащены сертифицированными техническими средствами (автоматизированными системами охраны и контро-ля), а на их территории введено круглосуточное патрулирование. «Избыточность нормативных требований к авиационной безопасности приводит к дополнительным расходам на содержание», – считает, например, зампредседателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

Глава Коми сообщил членам Госсовета РФ, что в Коми семь аэропортовых комплексов. Учитывая техническое состояние наземной инфраструктуры и убыточность малодеятельных аэропортов, для исполнения этих требований потребуется не менее 1 млрд рублей.

«Я предложил законодательно пересмотреть вопрос минимизации требований на воздушном транспорте, синхронизируя требования в области авиационной и транспортной безопасности. Это позволит исключить риск закрытия малодеятельных, но социально значимых

аэропортов России и снизить расходы на их содержание», – рассказал В. Уйба в своем традиционном видеообращении к жителям республики.

«Нам не потянуть»

Еще один аспект, который губернатор озвучил на заседании Госсовета РФ, касается гражданского аэродрома Воркуты, взлетно-посадочная полоса которого построена в 1968 году, а ее последняя реконструкция проводилась в 1975-м.

«Здание аэровокзала построено еще раньше – в 1961 году. Объекты выработали свой ресурс и требуют срочной реконструкции. Но своими силами нам такие расходы не потянуть», – заявил В. Уйба и высказал предположение о передаче аэропорта в федеральную собственность.

Глава Коми рассказал и о реакции Путина на его выступление. «Постараемся учесть ваши предложения», – ответил президент. По мнению губернатора, это «очень хорошая формулировка». «Это позволяет нам наши предложения оформить и отправить. Стратегия будет рассматриваться и дорабатываться, и пометка президента очень важна», – считает г-н Уйба.

«Затея не удалась»

Обоснованность требований к малым аэропортам обсуждалась недавно и в Совете Федерации. Минтрансу РФ было предложено пересмотреть эти требования, а также увеличить субсидирование перелетов в Заполярье.

«Грамотное развитие авиасообщения в полярных регионах могло бы помочь России не утратить лидерство в Арктической зоне. Однако Минтранс пока не очень-то преуспел в этом, – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Полярную авиацию мы потеряли, малую авиацию теряем».

Напомним также, что попытки «пристроить» аэропорт Воркуты в хорошие руки предпринимались руководством республики и раньше. Последнюю в 2015 году планировал Сергей Гапликов. Он предлагал включить аэропорт Воркуты в состав федерального казенного предприятия «Аэропорт Амдерма» соседнего с Коми Ненецкого АО.

По мнению С. Гапликова, объединение арктических аэропортовых комплексов позволило бы быстрее провести реконструкцию воркутинского аэропорта, потому что в планах республики на 2016-2018 годы стояли развитие межрегионального авиасообщения, укрепление позиций на рынке региональной авиакомпании «Комиавиатранс» и выход ее на безубыточность. Увы, «затея не удалась, за попытку – спасибо…»

Игорь АРТЕМОВ.