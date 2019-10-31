Республику ждет «пятилетка застоя»: Коми оказалась в числе аутсайдеров роста

25 октября глава Минпрома Коми Александр Ремига представил Госсовету республики госпрограмму «Развитие промышленности». В числе прочего министр упомянул, что созданный три года назад в Сыктывкаре завод за это время выпустил всего 16 башенных кранов.

Этот факт красноречиво характеризует нынешнее состояние строительной отрасли. Для производства новых кранов нужны заказы, а в отрасли — полный штиль. Но такое положение не только в строительстве: в ближайшие пять лет экономику Коми ждет застой. Такой вывод делает Министерство экономического развития России, определившее лидеров и аутсайдеров среди регионов. Коми отнесли к категории «аутсайдеры роста», поскольку прогнозируется микроскопический рост экономики до 2024 года – в среднем лишь на 0,6 процента.

Но даже это еще, можно сказать, цифра оптимистическая. Ведь экономика региона держится на добыче и транспортировке углеводородов, а цены на них невозможно просчитать из-за резких колебаний спроса и предложения на мировом рынке.

По данным статистики, в первом полугодии Коми заняла 78 место среди регионов по такому показателю, как индекс физического объема работ в строительной отрасли: 62,3 процента к первой половине 2018 года. По строительству жилых домов 80-е место — 60,5 процента к первому полугодию 2018 года. Так что краны на новые стройки просто не нужны — даже существующие вряд ли будут задействованы.

«Ярмарка» или рыночный балаган?

В минувшем августе в Ухте торжественно отметили 90-летие высадки экспедиции на место будущего города для создания плацдарма по освоению природных богатств Севера. Зато незаметной осталась другая дата — исполнилось 90 лет Ухтинскому механическому заводу — первенцу машиностроительной индустрии Коми и всего Европейского Севера.

Созданная экспедицией механическая мастерская быстро превратилась в завод. Поначалу он обеспечивал потребности геологов-нефтяников, а потом и газовиков. Уже через два месяца после прибытия экспедиции мастерская могла ремонтировать буровые станции, изготавливать ловильный инструмент, обсадные трубы для крепления стенок скважин и выполнять разные заказы, а через два года ими был смонтирован нефтеперерабатывающий завод.

С 1960 года завод стал выпускать башенные краны, лебедки и механизмы поворота, причем последние поставлялись аж в 14 (!) государств. Благодаря надежности и высокому спросу их выпуск ежегодно увеличивался, и в конце 80-х завод стал ежегодно изготавливать до 5500 механизмов поворота и 550 башенных кранов!

В конце 80-х на заводе был построен еще один цех по выпуску башенных кранов – для 9-этажных зданий. Но этот цех запустить не успели – грянул путч 1991 года, а за ним – эпоха «дикого капитализма». В результате УМЗ закрыли, а на месте цехов с новенькими станками и оборудованием появился торгово-развлекательный центр «Ярмарка».

В те же «лихие» 90-е в Сыктывкаре обанкротился Сыктывкарский механический завод (СМЗ). На огромной заводской территории начали строить жилые дома.

Застой под стрелой

В 2016 году, в канун очередного юбилея Коми, на территории бывшего СМЗ торжественно открыли завод по производству башенных кранов. Глава региона Сергей Гапликов заявил тогда, что предприятие будет выпускать более сотни кранов в год. Это даст новые рабочие места и налоги в казну города.

Два года спустя, в феврале 2018 года, «Трибуна» рассказала о буднях завода. На производстве кранов работало полсотни рабочих, на тот момент было выпущено 12 кранов, которые разошлись по стране — в Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Москву. Причем эти краны считаются самыми современными — с их помощью можно возводить даже небоскребы (стрела наращивается до 270 метров высотой), поднимать грузы весом до 15 тонн и работать при температуре до минус 40 градусов на высоте 70-го этажа!

Руководитель проекта Евгений Соболев рассказал тогда, что инвестор купил в Италии современный завод и установил его в Сыктывкаре на базе существовавшего на тот момент завода металлоизделий. Есть планы выпускать до 150 башенных кранов в год. Но только – при полной загрузке. А для этого нужен соответствующий спрос на рынке.

На этой неделе редакция пыталась снова попасть на завод, чтобы увидеть, как обстоят дела на производстве. Однако на сей раз руководство предприятия уклонилось от встречи, пообещав согласовать посещение журналистов с Москвой. Судя же по той цифре, которую озвучил министр Александр Ремига, дела на заводе не самые блестящие.

Сергей МОРОХИН,

Анатолий ПОЛЬКИН.