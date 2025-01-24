Среди кадровых решений врио главы Коми Ростислава Гольдштейна одной из самых обсуждаемых стало назначение 62-летнего Александра Пасечника на должность председателя Комитета по молодежной политике РК. Большинство комментаторов обращает внимание на его почтенный возраст, но есть и другие моменты, которые оказались «за кадром».

Медом не намазано

Напомним, что, начиная с 90-х, в регионе периодически (инициатива исходила из федерального центра) создавались государственные структуры, отвечающие за молодежную политику. Каждый раз они назывались по-разному, но есть и общее: пользы от них было маловато, поэтому и вспомнить особо нечего. В 2022 году вновь по указке сверху была организована отдельная «молодежная структура» (в штате – 13 чиновников). Комитет возглавила Светлана Суворкина, а с 1 января 2024 года – Никита Марковченков. Год он тихо-мирно просидел в председательском кресле до смены команды в Желтом доме и затем отбыл в Москву, освободив место для Александра Пасечника.

Нынешний врио председателя Комитета по молодежной политике Коми уже давно достиг пенсионного возраста, что и вызвало некоторое недоумение. Хотя здесь нет ничего удивительного, ведь г-н Пасечник ранее работал заместителем у г-на Марковченкова. Кому-то же надо было оставаться «на хозяйстве», пока Желтый дом не найдет кого-нибудь помоложе и покреативнее. Если, конечно, будет поставлена такая задача.

Но желающих возглавить «молодежный комитет» придется еще поискать: место это, как говорится, медом не намазано, что и подтвердил недавний отчет Контрольно-счетной палаты Республики Коми (КСП РК).

Регион не для молодых

КСП Коми проверила законность и эффективность использования средств республиканского бюджета, выделенных в 2023 году и по 30 сентября 2024 года Комитету по молодежной политике Коми.

Общий объем финансирования в 2023 году составил 321 миллион 260 тысяч рублей (израсходовано 99,8 процента), в 2024 году – 287 миллионов 290 тысяч рублей. Цифры уменьшились, поскольку резко снизилась финансовая поддержка федерального центра: со 157 млн 396 тысяч рублей в 2023 году до 22 млн 842 тысяч в 2024 году.

Причина утраты интереса Москвы к региону также известна: Республика Коми не попала в число победителей во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах России «Регион для молодых».

Роль «прокладки»

На что же тратились деньги «молодежного комитета»? В 2023 году 37,5 процента средств ушло другой государственной организации – Региональному модельному центру дополнительного образования детей Республики Коми, в 2024 году туда же было направлено более 47 процентов бюджетных средств. Четверть расходов «молодежного комитета» в 2023 году и 40 процентов в 2024 году – это трансферты местным бюджетам для работы с подрастающим поколением (средства в основном шли на организацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и молодежных форумов).

В 2023 году удельный вес расходов, направленных на содержание Комитета по молодежной политике, составил 20 млн 66 тысяч рублей (6,3 процента от общего объема произведенных расходов). В 2024 году (по состоянию на 30 сентября) – 14 млн 978 тысяч рублей (12,1 процента от всех полученных средств).

Если в прошлом году средства уходили только на зарплату чиновников и поддержку бюджетных организаций, то в чем тогда смысл содержать отдельную государственную структуру, которая выступает лишь в роли финансовой «прокладки»?

А ты записался в патриоты?

КСП выяснила, что на уровне республики нет отдельной государственной программы, направленной на реализацию молодежной политики. Проще говоря, Комитет по молодежной политике занимался всем чем угодно, но только не молодежной политикой. Нет ее в Коми!

Средства республиканского бюджета предоставлялись «молодежному комитету» в рамках четырех государственных программ различной отраслевой направленности, основная из которых по объему финансирования – государственная программа «Развитие образования».

Выше отмечалось, что новому председателю Комитета по молодежной политике будет сложно работать. Главным образом потому, что надо будет выполнять установки федерального центра, а они достаточно амбициозны. Так, согласно указу президента России от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» к 2030 году доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, должна составить не менее 45 процентов. Но если заглянуть в госпрограмму Коми «Развитие образования», то там фигурирует цифра куда более скромная – 15 процентов.

По федеральному указу к 2030 году доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, должна составить не менее 75 процентов. Судя по отчету КСП, Коми еще не включилась в работу по достижению планки в 75 процентов. Пока есть только планы мероприятий патриотической направленности, в которых должна быть задействована треть всей молодежи региона.

Понятно, что наши чиновники, если понадобится, то «доберут» нужные проценты по «воспитанию патриотизма», чтобы отчитаться перед федеральным центром. Но от всего этого за версту разит скукотищей и формализмом. И все это «добро» придется разгребать новым обитателям Желтого дома. Получится ли у них – это большой вопрос.

Сергей МОРОХИН.