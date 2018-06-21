Ревизоры Контрольно-счетной палаты выяснили, как республика тратит деньги налогоплательщиков

Контрольно-счетная палата (КСП) Республики Коми подвела итоги своей деятельности за 2017 год.

Ревизоры КСП проверили десятки объектов на предмет расходования средств из республиканского бюджета и выявили более двух сотен нарушений и недостатков на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Проанализировать в газете весь этот многостраничный документ невозможно. Поэтому мы сделаем своего рода «выжимку» из отчета, приведем лишь некоторые характерные факты и цифры.

«Золотой» долгострой

Как уже сообщала «Трибуна», по факту хищения бюджетных средств при строительстве детского сада в селе Усть-Цильма было возбуждено уголовное дело. Экс-глава Усть-Цилемского района Алексей Поздеев вскоре предстанет перед судом. К делу приобщены и материалы проверки, проведенной ревизорами КСП.

Подготовка к строительству в Усть-Цильме садика на 120 мест началась еще в 2012 году, сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2016-м. Однако в сроки подрядчик не уложился. И в мае 2017 года контракт с фирмой «МИРЭКС» был расторгнут. Объект «отдали» другому подрядчику — ООО «СК-Лидер».

По данным КСП, за фактически не выполненные работы подрядчик получил 34,5 млн руб. В муниципальный контракт вносились незаконные изменения, а львиная доля выделенных из бюджета республики средств была потрачена неэффективно.

Для детей ничего не жалко

Летний отдых и оздоровление маленьких северян — дело святое. Деньги на эту программу республика выделяет немалые. Так, за 2015-2016 гг. (период, который проверяла КСП) — свыше 779 млн руб. Но и здесь ревизоры выявили 26 фактов нарушений на общую сумму более 73 млн руб. То есть каждый десятый рубль тратился либо неэффективно, либо с нарушением законодательства.

Как выяснили проверяющие, предоставленные чиновниками Минобраза данные о количестве детей, которым удалось отдохнуть и подлечиться, оказались недостоверны. Грубо говоря, считали не по головам, а по путевкам. И путевок получилось больше, чем самих ребятишек. Дело в том, что многие из них неоднократно выезжали в детские оздоровительные лагеря. Или находились по две смены в одном и том же лагере. Вероятно, за счет тех детей, которые не отдохнули ни разу.

Нехорошие факты вскрылись и при проверке республиканского Детско-юношеского центра спорта и туризма. Здесь обнаружились нарушения на 5,2 млн руб. В частности, в 2015-2016 гг. приобретались путевки (далее — интересная цитата из отчета КСП) «на оздоровление и отдых детей, чей статус не соответствовал категории «одаренные», а также лиц, не являющихся детьми».

Может, путевки давали особо одаренным взрослым? Этого ревизоры не уточняют.

Мало того, заветные путевочки, например, к теплому морю покупались по завышенной цене. Так, в 2015 г.

Детско-юношеский центр спорта и туризма приобрел у агента (ООО «Санаторий «Черноморская зорька») путевки, которые были дороже (до 3650 за «штуку») тех, что центр мог бы приобрести у других агентов. На сумму выплаченных агентских вознаграждений можно было бы дополнительно отправить на отдых еще 1346 детей, бесстрастно отметили ревизоры.

Деньги на бочку

КСП проверила также расходование бюджетных средств на строительство крытого катка в Эжве по проспекту Бумажников. Выявлено два десятка нарушений на сумму свыше 45 млн руб.

Во-первых, объект сдан на 4,5 месяца позже, чем планировалось. Во-вторых, фактическая стоимость части стройматериалов не соответствовала смете (их меняли на более дешевые). В-третьих, оборудование для катка (на сумму 17,3 млн руб.) в течение нескольких лет не использовалось по назначению. Так, ревизоры обнаружили 35 бочек этиленгликоля (технический спирт для холодильных установок) стоимостью 875 тыс. руб. с истекшим сроком годности.

Если Эжвинский каток обошелся бюджету Коми в 267 млн руб., то плавательный бассейн в «Орбите» (по ул. Петрозаводской) — в три раза дороже. При строительстве последнего также не обошлось без нарушений (на сумму 21,4 млн руб.). В том числе — завышение затрат на основные стройматериалы — песок и бетон.

Многочисленные нарушения ревизоры выявили и при строительстве спорт-комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в городе Микунь Усть-Вымского района.

Дома казенные

КСП изучила, насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эксплуатацию казенных помещений. Итог: 7 фактов нарушений на сумму 2,5 млн руб. В основном это касается сыктывкарского здания по ул. Интернациональная, 98, имуществом которого безвозмездно пользовалась Торгово-промышленная палата РК. Выяснилось, что с 2009 по 2014 годы ТПП не вносила эксплуатационные платежи. Кроме того, часть помещений ТПП использовалась коммерческими организациями.

Не слишком, мягко говоря, рачительно используются и принадлежащие республике объекты, находящиеся в оперативном управлении госучреждений социальной сферы. Неэффективных расходов ревизоры насчитали на 21 млн руб. В числе своеобразных лидеров по этому показателю — Центр культурных инициатив «Юг\р». Стоит напомнить, что «Юг\р» — бывшая гостиница, принадлежавшая частным лицам, у которых республика зачем-то выкупила это огромное здание и теперь, похоже, не знает, что с ним делать. Сумма недополученного Центром культурных инициатив дохода составляет 20,8 млн руб. ежегодно.

«Аварийные» программы

Вне поля зрения КСП не могли остаться и программы по переселению из аварийного жилья. Нарушения здесь хорошо известны. В первую очередь это отсутствие контроля за строителями со стороны муниципальных властей. Следствие — плохое качество работ, недоделки. В ряде случаев власти давали разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенных жилых домов.

По материалам проверок в прошлом году возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» за причиненный ущерб при строительстве четырех объектов в Емве Княжпогостского района.

Помочь нам решить жилищный вопрос пытается еще одна структура — АО «Коми ипотечная компания». За 2011-2016 гг. эта компания получила 640 млн руб. для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий бюджетников. Свыше 15 млн руб. были потрачены с нарушениями законодательства. Часть жилья приобреталась АО «КИК» не напрямую у застройщиков, а через посредников (в итоге это обошлось на 14 млн руб. дороже). При этом генеральный директор компании осуществил ряд сделок без одобрения совета директоров. Кроме того, он самолично выписал себе премию на сумму 2 млн руб.

По фактам растраты ипотечной компанией денежных средств были возбуждены уголовные дела.

«Нулевой эффект»

Ревизоры КСП проверили и другие госпрограммы: «Информационное общество», «Развитие экономики», «Развитие транспортной системы» и т. д. Те или иные нарушения не обошли стороной практически все программы. А расходование средств на их реализацию признано недостаточно эффективным.

Среди них даже те программы, в названии которых четко обозначена цель «повышение энергоэффективности». Например, выяснилось, что из 129 реализованных энергосберегающих проектов 42 (33%) не дали никакого экономического эффекта.

«Нулевой эффект» — это не просто просчеты управленцев. Это деньги налогоплательщиков, пущенные на ветер. Это ветхие школы и разбитые дороги, на ремонт которых не хватает казенных средств. И не хватает именно потому, что многие чиновники нерасторопны, ленивы, недостаточно компетентны, а то и вовсе не чисты на руку.

Контрольно-счетная палата Коми из года в год составляет подобные отчеты. И каждый раз находит нарушения на огромные суммы (справедливости ради следует отметить, что за 2017 год их выявлено вдвое меньше, чем за 2016 год). Некоторых управленцев, рулящих финансами, в результате наказывают. В редких случаях они даже попадают под суд. Но сама система от этого, увы, не меняется.

Давно доказано, что государство в принципе не может быть эффективным собственником. Особенно — в реальном секторе экономики. Но вместо того, чтобы максимально ограничить свою роль во всех сферах нашей жизни и дать простор частной инициативе, малому и среднему бизнесу, государство, напротив, еще больше замыкает на себе все финансовые ресурсы.

Виктор СЕМЕНОВ.