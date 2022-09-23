Разваливающуюся систему здравоохранения в сельской глубинке Коми никто особо спасать не рвется. На уровне правительства принимаются дежурные планы по выводу ее из системного кризиса, но ситуация становится только хуже.

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Коми подготовили доклад о ходе исполнения в регионе президентского указа от 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года в той его части, которая касается формирования первичного звена здравоохранения.

ФАПы-«долгожители»

По сравнению с 2011 годом количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Коми сократилось с 324 до 288 (данные на 2021 год). Но и помещения многих действующих ФАПов находятся в ветхом и аварийном состоянии или близки к этому.

Есть среди ФАПов и свои «долгожители». Здание ФАПа в селе Лэзым (Сыктывдинский район) – почти ровесник Октябрьской революции, было построено в 1918 году, в селе Додзь (Корткеросский район) – в 1927 году, в деревне Кырныша (Усть-Куломский район) – в 1932 году, в поселке Кэмдин (Ухтинский городской округ) – в 1936 году.

Сказка не стала былью

Согласно планам федерального правительства, врачебные амбулатории и ФАПы до 2024 года должны появиться во всех российских населенных пунктах с численностью жителей от 100 человек до двух тысяч.

Просто сказка, которую пытался начать реализовывать еще экс-глава Коми Сергей Гапликов. По первоначальным планам в Коми до 2025 года должно было появиться 85 новых ФАПов, следующий этап – возведение еще 55. А что мы имеем на сегодняшний день?

Контрольно-счетная палата Коми насчитала всего 11 новых ФАПов, только в 6 из них начали оказывать хоть какую-то медицинскую помощь. Еще 8 объектов находятся в разной степени готовности – от 0 до 98 процентов.

Роковые ошибки

Если говорить прямо, то республиканские чиновники с треском провалили медицинскую программу для сельской глубинки. КСП назвала несколько причин неудовлетворительного результата, среди них – ошибки при выборе и подготовке земельных участков под строительство, поздние сроки проведения заказчиком строительства – государственным казенным учреждением РК «Служба единого заказчика Республики Коми» – необходимых закупочных процедур, недостаточный уровень контроля со стороны должностных лиц заказчика за деятельностью подрядных организаций и так далее.

Заметим, что в докладе Контрольно-счетной палаты Коми нет даже намека на какие-то проблемы с финансированием. Деньги выделялись сполна, все дело в исполнителях, а это уже прямая ответственность администрации нынешнего главы Коми Владимира Уйбы.

А дальше будет еще хуже, и дело здесь не только в том, что еще советские здания ФАПов приходят в негодность. На селе не хватает медицинских работников. Не хотят ехать в глубинку многие молодые специалисты, хотя вроде как им предлагают повышенные зарплаты, жилье, социальные льготы, перспективы профессионального роста. Но основная проблема в том, что условия жизни в муниципалитетах ухудшаются, и чем дальше от райцентра, тем ситуация острее.

Режут по живому

Не так давно жители поселка Жешарт Усть-Вымского района и близлежащих к нему населенных пунктов вышли на акцию протеста против дальнейшей оптимизации сельской медицины. В поселковой больнице уже сократили детское, инфекционное и реанимационное отделения, на очереди – отделение хирургии. Власти предлагают людям ездить за медицинскими услугами в село Айкино.

Такой вариант крайне неудобен и сложен, поскольку значительное время «съедает» дорога: почти час добираться рейсовым автобусом из Жешарта в райцентр. А еще надо сидеть в очередях, чтобы попасть на прием к врачу. А если нужно обойти несколько специалистов? А если за специальными процедурами надо ездить несколько дней подряд?

На прошлой неделе протестная акция прошла в Эжвинском районе Сыктывкара, ее участники также выразили тревогу по поводу состояния системы здравоохранения в Республике Коми.

Сергей МОРОХИН.