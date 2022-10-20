Ревнивец из Ваймеса (Криминал от 21 октября)

Мужчина отправится в колонию строгого режима за кражу паспорта.

Житель Ваймеса, находясь в состоянии опьянения в квартире своей бывшей сожительницы, обнаружил на полке серванта паспорт знакомого. Поскольку к этому человеку он испытывал неприязнь на почве ревности, то паспорт он забрал и выкинул. За кражу документа суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. А поскольку ранее он был судим за неоднократные кражи, домашнее насилие и распространение в соцсети клеветы, то с учетом неисполненных приговоров по совокупности ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в ИК строгого режима.

Не сердите женщин!

Обидевшись на мужа за отсутствие подарка к 8 Марта, сыктывкарка ножом поранила ему руку.

Во время ссоры женщина была подшофе. Умышленно, чтобы причинить боль, она ударила мужа ножом, нанеся резаную рану левого предплечья с повреждением вен и мелких артерий. Из-за обильного кровотечения с развитием шока тяжелой степени повреждение в суде было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Учитывая, что жена оказала первую помощь раненому супругу, извинилась и в дальнейшем посещала его в больнице, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Хотели «попугать»

Двое сыктывкарцев подожгли дверь квартиры полицейского.

Страж порядка сам сообщил, что кто-то поджег входную дверь его квартиры. По «горячим следам» были задержаны двое мужчин, один из которых рассказал, что действовали они по заказу. Поджогом злоумышленники хотели запугать правоохранителя, за что им обещали заплатить. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия на Печоре

Три рыбака 40, 52 и 66 лет утонули в реке, хотя были в спасжилетах.

13 октября рыбаки нашли одного из погибших на берегу недалеко от поселка Путеец, а 14 октября полицейские и спасатели достали из воды еще двоих. Мужчины отправились на рыбалку 10 октября, а 12-го перестали выходить на связь. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Робин Гуд из Сосногорска

39-летний мужчина украл продукты и раздал их прохожим.

Свой «подвиг» он совершил, будучи в нетрезвом состоянии, на территории дачного участка. Разбив окно, он проник в дом, из которого вытащил 45 банок тушенки, 30 пачек картофельного пюре, семь бутылок растительного масла, две бутылки лимонада, а также две кастрюли и ножи.Часть похищенного он сложил в хозяйскую тележку и вывез за пределы участка. А по пути раздавал продукты прохожим и соседям. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение хищений чужого имущества. На этот раз ему назначено наказание в виде года лишения свободы.