Ревность победила разум (Криминал от 16 августа)

Жительница Корткеросского района из ревности подожгла дверь дома любимого некогда мужчины.

57-летняя женщина из села Подъельск облила легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь веранды дома, в котором находились мужчина и женщина, и подожгла ее. Потерпевшие в это время спали. К счастью, они успели проснуться и, обнаружив пожар, покинули горящий дом через окно. А сам дом сгорел. Поджигательница арестована.

Черенком от лопаты

85-летняя пенсионерка из Воркуты, поколотившая соседку, предстанет перед судом.

При выходе из квартиры женщина обнаружила, что кто-то подпер ее дверь черенком от лопаты. Пенсионерка решила, что это сделала ее 70-летняя соседка по лестничной клетке, с которой у нее на протяжении двадцати лет были конфликты. Женщина взяла черенок и отправилась к соседке, а когда та открыла свою дверь, нанесла ей несколько ударов черенком по голове и спине. Свою вину воркутинка позже признала и в содеянном раскаялась.

Бензопилы – на водку

Житель Объячево проведет год в колонии строгого режима.

59-летний мужчина, будучи нетрезвым, проник в дом уехавшей по делам в Сыктывкар односельчанки и похитил оттуда две бензопилы, которые потом продал местному таксисту за несколько бутылок водки.

Вода ошибок не прощает

В Ижемском районе утонул 10-летний мальчик.

Ребенок купался в реке Ижма в необорудованном для купания месте. Еще одна трагедия произошла в Усть-Вымском районе. Вечером 10 августа 21-летний парень за рулем квадроцикла (без государственных знаков и регистрации, без прав на вождение) ехал по пляжу правого берега реки Вычегды в 5 км от деревни Малый Тыдор. Не справившись с управлением, он опрокинулся в реку и погиб от полученных травм.

Обокрал мать родную

В Усинске рецидивист осужден за совершение очередной серии краж.

35-летний мужчина украл у своей матери золотые украшения стоимостью 88 тыс. рублей и сдал их в ломбард. Примерно в это же время он совершил еще одно правонарушение. Узнав данные банковских карт двух знакомых, он похитил с их банковских счетов около 35 тыс. рублей. Все похищенные средства мужчина прокутил, покупая алкоголь и продукты. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Обидел святого отца

Священнослужитель несколько дней надеялся сам отыскать свой паспорт и банковскую карту.

Когда батюшке на телефон стали приходить смс-сообщения из различных магазинов о покупках, которых он не совершал, а сумма ущерба достигла 8 тысяч рублей, он обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что документ, где находилась также банковская карта, украл 40-летний иностранный гражданин. Подозреваемый задержан.