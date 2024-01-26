Обитатели одного из многоквартирных домов в Сыктывкаре отказались от услуг коммунальной фирмы и решили управлять сами.

Полная безнадега

По официальным данным в Сыктывкаре нет ветхих многоквартирных домов, зато запредельно много аварийных – 33,15 процента от всего жилого фонда (данные на начало 2024 года). То есть 854 из 2576 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте.

Это полная безнадега, если брать во внимание скромные объемы ежегодных ремонтных работ и растянувшуюся на десятилетия очередь по переселению из аварийного жилья. И что же в этой ситуации делать людям?

Статуса лишили!

Пример показали жители двухэтажного деревянного многоквартирного дома

№ 69 на улице Тентюковской.

По словам местного жителя Вадима Давыдова, несколько управляющих компаний работало с этим домом, но какие-либо реальные и полезные для людей результаты назвать сложно. Если они вообще были.

Крайней точкой возмущения стал факт, когда дом сначала был внесен в аварийный жилой фонд, а через полгода этот статус был неожиданно снят. Никто из представителей столичной администрации не смог объяснить жильцам, что же произошло такого неожиданного, раз резко поменялась позиция властей.

Сами с усами

Инициативная группа из числа жильцов дома посчитала, что пора самим ковать свое счастье. Собрались и решили своими силами содержать общедомовое имущество, больше никаких управляющих компаний даром не надо. Назначили ответственного за дом и казначея, определились с суммой, которую готовы вкладывать в свое недвижимое имущество.

После принятия судьбоносного решения прошло полтора года. За это время удалось обновить проводку в доме от общедомового счетчика электроэнергии, установить освещение во всех трех подъездах и провести косметический ремонт, полностью восстановить теплоузел, облагородить общедомовую территорию – посадили цветы, обустроили детскую площадку.

Что касается текущих вопросов, то для той же чистки снега нанимается трактор. По общему решению жильцов была установлена

видеокамера. Так сказать, на всякий случай – мало ли какая может случиться неожиданность.

Все по плану

Вадим Давыдов поделился с «Трибуной» планами жильцов на этот год. В частности, запланирована промывка системы отопления в доме со снятием батарей в некоторых квартирах, замена проводов электроэнергии в каждом подъезде – от счетчика до квартиры, ремонт кровли.

Все работы выполняются квалифицированными мастерами, разумеется, с непосредственным участием самих жильцов. Оплата производится только работникам со стороны и аварийной службе.

Есть альтернатива

Сложно сказать, насколько опыт жильцов дома на улице Тентюковской поддается «тиражированию». У каждого дома своя история и свои особенности. Кроме того, есть все же и такие управляющие компании, которые дорожат своей репутацией и поэтому работают на совесть.

Но очевидно, что развитие самоуправления в многоквартирных домах вполне можно рассматривать в качестве одной из форм хозяйствования на низовом уровне. Успешные примеры тому, как мы видим, уже появились.

Сергей ПАВЛОВ.