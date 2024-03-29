Есть такой расхожий термин – «резиновая квартира». Это когда формально (читай – фиктивно) много людей прописаны по одному адресу, а на самом деле живут в других местах. Аналогичная ситуация и в Коми, которую впору назвать «резиновой республикой». Один из поводов для такого сравнения дает недавняя мартовская кампания по выборам президента страны.

Лукавые цифры

По данным Избирательной комиссии Республики Коми в списки для голосования было внесено 608,6 тысячи человек. Всего же в выборах президента страны приняли участие 356 тысяч жителей Коми.

Однако, по информации на 1 января этого года, официально избирателями в Коми числились более 631 тысячи человек. Получается, что всего за два с половиной месяца в республике «исчезли» 23 тысячи избирателей?

По данным Комистата на конец марта, численность населения в Коми составила 720 тысяч человек. Напомним, что, пока в 2022 году не подвели окончательные итоги последней Всероссийской переписи, официально считалось, что в Коми проживало 803,5 тысячи человек. Таким образом статистику подправили на 83 тысячи жителей. Правда, к той самой переписи от 2021 года нет особого доверия, поскольку она прошла как-то «незаметно» для многих жителей Коми. Видно это и по официальным источникам многих населенных пунктов, где фигурируют данные еще предыдущей переписи от 2010 года.

Любят край свой за прописку?

Когда разговариваешь с главами местных администраций, особенно в сельской глубинке, они дружно утверждают, что от указанной в справочных материалах цифре о количестве проживающих на конкретной территории надо убрать процентов 40, а то и вовсе половину. Многих с родными местами связывает лишь прописка, люди ждут выполнения социальных обязательств со стороны государства, например, ждут получения благоустроенного жилья по программе переселения с территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, да и официальная бумага о прописке дает какие-то льготы пенсионерам. Хорошо ведь жить на юге и при этом получать северный «бонус».

Цифрами о числе граждан республики, которые реально, а не на бумаге проживают сегодня в Коми, власть либо не располагает, либо о них умалчивает. Возможно, потому, что это слишком горькая правда, вызывающая много вопросов.

Признание Митюшева

Первым «заговор молчания» нарушил председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев, заявивший перед самыми выборами президента, что порядка 20 процентов избирателей лишь прописаны в Коми, а живут неизвестно где, поэтому не примут участия в голосовании.

Держим в уме приведенную выше информацию о количестве избирателей – 608,6 тысячи, выходит, что речь идет о 120 тысячах граждан, имеющих право голоса! Кто-то решит, что Дмитрий Ильич просто подстелил «соломку». Дескать, вот она причина плохого результата по явке в Коми (последнее место по стране среди регионов): избирателей нет, уехали! Действительно, это так, да не совсем. Ведь «уехали» они не сегодня и не вчера. Тем не менее, предыдущая власть – от Владимира Торлопова до Сергея Гапликова – как-то выкручивалась из столь щекотливой ситуации.

«Охранная грамота»

Более того, во времена правления Вячеслава Гайзера Республику Коми называли «северной Чечней», что особенно нравилось местным чиновникам. Еще бы, показывать заоблачные результаты при любом голосовании за представителя власти – это высший пилотаж для бюрократии. Плюс явка всегда высокая, что вообще говорит о том, что народ здесь на «северах» любит высокое начальство и приближенных к нему. Кроме того, «правильные» результаты выборов – это своего рода «охранная грамота» для периферийных чиновников от коррупционных преследований: пусть воруем, зато мы «свои», делом доказываем свою преданность Кремлю.

Правда, в итоге команду Вячеслава Гайзера это не спасло. В 2015 году вся верхушка Желтого дома была арестована. Позднее на скамье подсудимых оказалась и председатель республиканского избиркома Елена Шабаршина.

А ведь до этого «кураторы» федерального центра ставили г-жу Шабаршину в пример руководителям других региональных избиркомов. Дескать, учитесь, как надо «работать с электоратом» и добиваться высокой явки на выборах.

Кража из партийного сейфа

В то время никто не вспоминал о «мертвых душах», чиновники бились за результат. Правда, на фоне громкого заявления Дмитрия Митюшева некоторые факты из бурного и лихого политического прошлого Республики Коми теперь смотрятся по-особому.

На выборах депутатов Госдумы России в 2011 году случился громкий скандал. Копии протоколов об итогах голосования, собранных коммунистами с избирательных участков, сильно отличались от тех, что были в Избиркоме Коми. Коммунисты настаивали на том, что у них украли голоса. По копиям документов выходило, что не только у них украли, а у всех партий, которые не были связаны с Желтым домом.

И чем все закончилось? В судебных инстанциях копии протоколов об итогах голосования, присланных коммунистами из районов, посчитали «учебными», а в Сыктывкаре копии просто пропали. Хотя «пропали», это если говорить деликатно. На самом деле их просто выкрали ночью из сейфа в республиканском офисе КПРФ. Причем партийную дверь никто не взламывал, партийный сейф открыли ключом… Но поскольку нет документов, значит, выборы были законными.

Как попадали в «десяточку»

Как видим, еще сравнительно недавно никто не заморачивался данными о прописанных, но уехавших из региона избирателях. Тогда были другие методы получения нужного результата. В том же 2011 году официальная явка на выборах составила почти 80 процентов!

Надо признать, что раньше тратились большие средства для того, чтобы избиратель пришел на свой участок и проголосовал. Проводились разного рода лотереи, наиболее известная из них – «Попади в «десяточку!», где разыгрывались автомобили и даже квартиры. Считалось, что обладателем «счастливого билетика» может стать любой избиратель.

Хотя, конечно, не любой. Каким-то чудесным образом авто получали на тех участках, где изначально предполагалась низкая явка избирателей. Об этом знал довольно узкий круг людей, что однажды даже привело к судебному разбирательству.

«Потерялось» 140 тысяч

Но вернемся к дням сегодняшним. Относительно жителей Коми, не достигших 18 лет, какая-либо свежая информация отсутствует, есть только данные Всероссийской переписи от 2021 года. Согласно официальным данным, на начало 2022 года в регионе проживало 154 тысячи 975 несовершеннолетних граждан. Теперь же официально фигурирует другая цифра – 112 тысяч. Вполне логично от этой цифры также отнять 20 процентов (получается что-то за 20 тысяч человек), поскольку какая-то часть детей также уехала за пределы Коми вместе с родителями, они тоже теперь «отрезанный ломоть».

То есть по самым грубым прикидкам выходит, что в Коми на данный момент проживает на 140 тысяч меньше жителей, чем официально объявляется. По документам, то есть по прописке, они есть, а по факту их нет.

Что остается в сухом остатке? Остается грустная цифра – постоянное население Коми составляет примерно 580 тысяч человек. Всего 580 тысяч! Таким образом, с начала 90-х годов число жителей Коми сократилось почти в два раза.

Бюджет выдержит всех?

Согласно данным администрации главы Коми, в 2020 году, то есть когда в регионе проживало (реально или только было прописано) порядка 820 тысяч человек, среднесписочная численность государственных гражданских служащих составляла 1517 человек, работников государственных учреждений Республики Коми – 39 877 человек. Теперь смотрим данные за сентябрь 2023 года: 1473 и 38457 человек соответственно. Разница не принципиальная, особенно на фоне резкого падения официальной численности населения Коми.

Но и это еще не все. К упомянутым цифрам из Желтого дома надо еще добавить работников федеральных структур, их, по данным на 1 января 2024 года, в Коми было порядка 13 тысяч, плюс в органах местного самоуправления трудилось более 4400 человек.

А не многовато ли у нас «государевых слуг»? Логично было бы предположить, что их количество как-то связано с количеством граждан, проживающих в Республике Коми. Но теперь мы видим, что не особо.

Главный показатель

Число граждан в Коми – это не только про статистику. Это, пожалуй, самый важный показатель при анализе производительных сил региона. Без него невозможно составить программу социально-экономического развития. Ту самую, которую власти обещают обнародовать уже несколько лет, но она то «потеряется», то «вот-вот будет готова». А может, и нет никакой программы?

Кроме того, быстрое и неуклонное снижение числа жителей Коми – главное свидетельство социально-экономического неблагополучия региона. Отток населения из республики, в первую очередь молодежи, носит хронический характер. Люди уезжают, потому что не видят здесь никаких перспектив. При этом в Коми падает и рождаемость, за 10 лет она сократилась в два раза.

Сергей МОРОХИН.