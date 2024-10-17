Резкий скачок (Блиц от 18 октября)

В 2025 году маткапитал на первого ребенка увеличится сразу на 46 тысяч и составит 677 тысяч рублей.

Материнский капитал на второго ребенка также проиндексируют, его размер составит 894 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», – объявил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

И снова печальные вести

На этой неделе стало известно о гибели еще шестерых бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погиб Александр Белых из поселка Тракт Княжпогостского района, Андрей Прилучный, уроженец села Палевицы Сыктывдинского района, Денис Попов из поселка Подтыбок Корткеросского района. А также геройски погибли устьцилемы: Владислав Хозяинов из села Коровий Ручей, Семен Осташов и Виталий Чупров из деревни Карпушёвка.

В больницу по воздуху

С начала года санитарная авиация в Коми выполнила более 570 вылетов.

Пациенты доставлялись в Республиканскую клиническую больницу, Кардиодиспансер, Республиканскую детскую клиническую больницу, а также в медцентры за пределы Коми: в Санкт-Петербург, Москву, Калининград. Всего из труднодоступных и отдаленных территорий к местам оказания специализированной медпомощи было эвакуировано свыше 800 жителей. В основном, речь о пациентах с заболеваниями системы кровообращения, травмами, инфекционными заболеваниями, хирургической патологией и патологией неонатального периода.

За отгул заплатят

Неиспользованные отгулы за труд в выходные и праздничные дни оплатят работнику при его увольнении.

Такой закон подписал глава государства 30 сентября. Отгул по желанию работника может быть использован в течение одного года либо присоединен к отпуску. Если на день увольнения работника у него есть неиспользованный день отдыха, то ему будет выплачиваться разница между полагающейся оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Шуга – это очень опасно

С начала 2024 года на водоемах республики погиб 31 человек.

МЧС напоминает о том, что на реках республики начинает идти шуга. При управлении водным транспортом рекомендуется держать лодку боком к сильному ветру и волне, не перегружать ее пассажирами и вещами. Важно убедиться в надежности крепления лодочного мотора. Не стоит передвигаться на лодках на высокой скорости в незнакомых местах, где могут быть отмели, затопленные деревья. И, конечно, категорически запрещено управлять лодкой и садиться в нее в состоянии алкогольного опьянения.

Даешь интинский газ!

В Интинском районе расконсервировали три газовые скважины.

Тимано-Печорская газовая компания (ТПГК) инвестировала 1 млрд рублей в расконсервацию трех газовых скважин в Интинском районе. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства Коми Антон Виноградов на заседании Госсовета Коми во время обсуждения госпрограммы по развитию экономики региона. В 2025-м ТПГК планирует ввести в эксплуатацию еще три. Общий объем инвестиций по шести скважинам составит 5 млрд рублей.

Стипендии будущим педагогам

Лучшие студенты педагогических вузов с 1 сентября 2025 года начнут получать именные стипендии.

Постановление об их учреждении подписано председателем правительства России 4 октября. Это будут стипендии имени педагогов-новаторов Антона Макаренко, Владимира Сухомлинского и Константина Ушинского, а также всемирно известного психолога Льва Выготского и выдающегося историка Николая Карамзина. Каждая из них составит 15 000 рублей и будет ежегодно назначаться десяти студентам, которые отлично проявили себя в сфере педагогического образования.

Будут мерить по-новому

Новые нормативы по вывозу ТКО начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Сейчас в Коми действуют нормативы, установленные приказом Минстроя и ЖКХ Коми в 2016 году. При этом они разнятся в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях различной благоустроенности. Так, для жильцов благоустроенных домов норматив накопления ТКО составляет 1,9 куб. в год, а для других (в том числе для садоводов и огородников) – 0,83 куб. в год, то есть различаются более чем в 2 раза. По словам председателя Комитета по тарифам Анны Тюрниной, в регионе идет замер отходов в пяти муниципалитетах. Работа идет сложно, потому что отходопроизводители нередко скрывают мусор. Тем не менее, к концу периода, а он наступит через год, корректные нормативы будут получены.

Пожар унес две жизни

В сыктывдинском поселке Нювчим полностью сгорел частный жилой дом.

Жилой дом по улице Маяковского загорелся рано утром 14 октября. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. При тушении были найдены тела мужчины 52 лет и женщины 73 лет. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.