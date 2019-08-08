Родителям будущих студентов придется раскошелиться

Август — особый месяц для выпускников, ставших абитуриентами, и их родителей. Многие измучены вопросам: поступил или нет на бюджетную основу? А если нет, то хватит ли средств в семейном бюджете для коммерческого обучения?



Еще весной эксперты предрекали, что стоимость учебы в вузах России вырастет чуть ли не на 20%. Так оно, в общем, и получается.

Число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос, в том числе на платное обучение. Цены на услуги учебных учреждений не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма спроса и предложения.

А у нас — лес и газ

Во сколько же в этом году обойдутся для первокурсников первые два семестра в вузах Коми?

Поступившие в Сыктывкарский университет на большинство специальностей (прикладная математика, психология, экономика, юриспруденция, соцработа, журналистика) за первый год обучения должны будут заплатить 159 тысяч 150 руб. По некоторым другим направлениям годичный курс обойдется в 180 тысяч. Самыми дорогими для родителей станут те чада, которые захотят обучаться физкультуре (214 тыс. руб.) и дизайну (305 тыс. руб) в год.

Стоимость обучения в Сыктывкарском лесном институте по сходным с СыктГУ специальностям (экономика, бухучет, менеджмент) сравнима — 152 тысячи.

Несколько дороже — 172 тысячи встанет для родительского кошелька обучение будущих строителей, теплоэнергетиков, технологов лесного комплекса, агроинженеров.

204 тысячи должен будет выложить за первый курс тот, кто захочет получить образование по специальности «землеустроительные работы и кадастры».

Ухтинский государственный технический университет предлагает большинству будущих первокурсников оплатить за год учебы 175 тысяч (экология, строительство, электроэнергетика, техносферная безопасность). Будущим специалистам по землеустройству и по нефтегазовому делу придется выложить 204 тыс. Будущих экономистов и менеджеров обучат за 154 тыс.

Обучение на заочном отделении, разумеется, значительно дешевле.

Вам в столицу?

Надо ли охать? Все познается в сравнении. Пребывание в лучших столичных вузах обойдется в разы дороже. Например, в РЭУ им. Г.В. Плеханова год обучения по специальности финансовый менеджмент стоит от 330 тысяч рублей. А в знаменитом МГИМО — от 538 тысяч (юриспруденция) до 648 тыс. руб. (дипломатия и политика). Еще одна весьма расходная статья в столице — снимать жилье для студента. Койка в общежитии, сообщается на сайте МГИМО, предоставляется только тем, кто учится очно, и только при наличии мест.

Каждый вуз, подчеркивают эксперты, старается найти оптимальное соотношение между стоимостью обучения и возможным количеством студентов, поэтому без существенных оснований не поднимает стоимость обучения. Отчасти услуги вузов дорожают в связи с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента.

Выйдет дешевле

Но если нет возможности поступить в вуз, то можно подать документы в колледж или техникум. Сначала попробуем пойти на бюджетное место.

Прием заявлений в учреждения среднего профессионального образования первого потока еще идет и продолжится до 15 августа. Прием второго потока (при наличии свободных мест) продолжится до 25 ноября.

В прошлом году, по данным на 29 октября, в средних учебных заведениях Коми свободными оставались 18 бюджетных мест. Среди них, например, места в Воркутинских педколледже и музучилище, в Сыктывкарском автомеханическом техникуме.

Платные услуги в училищах и техникумах более демократичные. В Сыктывкарском медицинском колледже им. И.П. Морозова, к примеру, стоимость обучения на 2019\20 учебный год для будущих медсестер и фармацевтов установлена в размере 57-66 тысяч в год в зависимости от специальности. Причем с полным возмещением затрат.

Нина ВЕТЛУГИНА.