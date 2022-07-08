Для Печорского района река – это главная транспортная артерия. Поэтому местные жители были шокированы тем, что в начале навигации 2022 года произошло резкое повышение тарифов на речные перевозки.

30 мая с.г. около 60 жителей левобережья написали обращение в адрес народных избранников с просьбой помочь в нормализации явно неподъемных для них тарифов. Депутатами было направлено заявление печорскому транспортному прокурору для проверки законности такого повышения цены. Кроме того, депутатом Госдумы от Коми Олегом Михайловым направлен депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу России.

После этого в Комитете по тарифам Коми состоялось совещание с участием предпринимателей-перевозчиков, представителей Минэкономразвития региона и Печорской транспортной прокуратуры, но решить вопрос в пользу населения с первого раза не удалось.

Волна протеста

Между тем в печорских группах интернет-сообществ активно обсуждался вопрос: «Кто виноват и что делать?». Большинство обвиняло перевозчиков. 5 июня, оценив критическую ситуацию, индивидуальный предприниматель Г. Заводянский снизил стоимость перевозки на теплоходе «Мурманск» до уровня 2021 года. Но другие предприниматели его примеру не последовали и тарифы не снизили.

Волна народного негодования грозила выйти из берегов. 27 июня печорские депутаты-коммунисты подали в муниципальную администрацию уведомление о проведении митинга протеста против повышения стоимости паромной переправы в два раза – с 500 до 1000 рублей.

28 июня под натиском общественности предпринимателю А. Хоменко пришлось снизить цены на перевозку транспортных средств, которые, как выяснилось, были установлены Комитетом по тарифам в виде предельно максимальных уровней.

Путь к причалу: только для избранных!

Казалось бы, история с повышением цен должна на этом и закончиться. Однако радоваться пока рано, потому что проблемы никуда не исчезли.

Главная из них – у крупнейшей северной реки нет одного хозяина в лице администрации МР «Печора» (разумеется, в границах муниципального района). Отсутствие хозяина негативно сказывается на грузовых и пассажирских перевозках. Это связано с необустроенностью причалов и маловодностью важных для судоходства участков.

Например, дноуглубление реки в районе поселка Озерный в последний раз проводилось в 2020 году. В результате в середине июня с.г., в самый разгар сезона, в этом месте «застрял» у берега теплоход «Мурманск». Потом пошли дожди, и это ненадолго выручило речников. Но с 5 июля уровень реки опять стал ниже допустимого, и единственный причал близ пос. Озерный вновь недоступен для «Мурманска».

Не меньшая проблема для судовладельцев – отсутствие места для погрузки /разгрузки теплоходов. Несмотря на то, что в лоцманской карте указано место причала в районе поселка Кожва, причалить судам к берегу здесь невозможно: участок берега на протяжении 300 метров взят в аренду ИП Хоменко, и «чужим» судам здесь не место.

Кроме того, причал для грузовых барж в районе поселка Кожва вызывает недовольство местных жителей, потому что весь транспортный поток (в том числе с опасным и крупногабаритным грузом) проходит по центральным улицам поселка. Автомобилисты вынуждены нарушать правила дорожного движения, платить штрафы. А что делать? Другого подъезда к берегу реки нет.

В былые времена, когда река и берега были доступны для всех, проблем со стоянкой у береговой линии у капитанов не было. Все помнят, что когда в затоне «Маяк» на правом берегу реки размещались плавсредства разных компаний, там же проходили погрузочно-разгрузочные работы, и препятствий не возникало.

Но в 2015 году владельцу барж и теплоходов ИП А. Хоменко захотелось стать единоличным хозяином части акватории реки Печоры (затон «Маяк»). В январе 2016 г. Минприроды Коми провело аукцион на право заключения договора на пользование этой частью акватории. В аукционе приняли участие два судовладельца, а победил А. Хоменко.

Таким образом, заплатив 752 308 рублей за пользование частью акватории реки Печоры (затон «Маяк») площадью 0,078 кв. км, А. Хоменко стал «собственником» водоема аж до 2036 года!

Вот тогда перед капитанами и встал вопрос: где причалить? Река своя, а берега чужие…

Все проиграли

Конкурентная борьба среди перевозчиков привела к тому, что суда печорских предпринимателей А. Брунько (т/х «Шторм»), А. Матвеева (т/х «Россия»), А. Баданина (т/х «Кречет»), Региональной транспортной компании (г/п баржи «Тобыш» и «Расью») теперь осуществляют грузоперевозки за пределами Печорского муниципалитета. А потенциальные заказчики, снабжающие город товарами («Криптон», сеть магазинов «Магнит», «Красное & Белое», СЛВЗ и другие), из-за высоких тарифов на речные перевозки предпочли работать с железной дорогой. Так кто же выиграл от повышения тарифов на перевозку грузов водным транспортом в Печоре? Ответ очевиден – никто!

Непонятна позиция Тарифного комитета Республики Коми. По какой причине в «Региональной транспортной компании» по тому же маршруту установлены затраты и тарифы в разы меньше, чем у ИП А. Хоменко, на расчеты которого ориентировался Тарифный комитет при их утверждении? Для сравнения: на паромной переправе по маршруту Усть-Уса – Усть-Лыжа протяженностью около 60 км работает около 15 паромов, при этом тарифы на перевозку в разы ниже, чем у печорского предпринимателя.

Вытеснив конкурентов «со своей территории», став практически единоличным перевозчиком парома на территории МР «Печора», ИП А. Хоменко начал диктовать свои правила и утверждать свои тарифы, под которые теперь все вынуждены подстраиваться.

Когда взрывают гранаты

В соответствии с п. 28 ст. 15 федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», именно администрация МР «Печора» должна распоряжаться и осуществлять контроль за использованием водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Конкуренция среди перевозчиков – дело в принципе неплохое. Но когда местные власти теряют контроль за береговой полосой, то страдает не только местное население, а еще и возникают конфликты, порой даже кровавые разборки. Как это произошло, например, в Усинском районе. 18 июня 2012 года предприниматель вступил в конфликт со своим конкурентом, претендующим на тот же участок на проведение речных перевозок. В ход пошла граната, и в результате взрыва пострадало несколько человек, в том числе глава администрации поселка Парма.

Что предлагают печорцы

Сложившаяся сегодня ситуация в Печоре не такая уж безнадежная и затратная, а пути решения этих проблем предлагают сами печорцы. Один из них – силами ФБУ «Печораводпуть» провести дноуглубительные работы за счет бюджета МР «Печора» по маршруту ул. Набережная – пос. Озерный (это самый короткий участок к причалу общего пользования). При этом автотранспорт, съезжая с паромной переправы на асфальтированную дорогу, минует жилую зону близлежащих поселков.

Второй путь – создание публичного сервитута, который позволит обеспечить беспрепятственный проезд к местам погрузки-разгрузки на левом (Кожва) и правом (затон «Маяк») берегах реки.

Только при содействии органов власти можно обеспечить стабильную работу водного транспорта, здоровую конкуренцию среди перевозчиков и приемлемые тарифы для населения.

Владимир ВОЛГИН, бывший капитан,

пользователь «услуг» современных перевозчиков.