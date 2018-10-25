Родное слово

На вчерашней сессии Госсовета Коми были приняты поправки в закон «Об образовании» в части изучения коми языка.

Споры о необходимости обязательного изучения коми языка шли целый год. Теперь же за основу взят принцип добровольности. То есть родители вправе сами выбирать, какой язык будет изучать их ребенок как родной. (На сегодня «коми как родной» выбрали 3,9% учащихся. Это в два раза больше, чем в 2012 году.).