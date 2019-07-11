Родные по крови женщины встретились лишь спустя 67 лет, хотя все эти годы они жили в соседних районах

Пенсионерка Валентина Захарова живет в корткеросском селе Маджа. А ее пожилая сестра Светлана Кулишкина — в Нювчиме Сыктывдинского района. То есть недалеко друг от друга. Но впервые в жизни они встретились совсем недавно.

Роман в лесу

В 50-е годы прошлого столетия многие представители «братских республик» приезжали в Коми на заработки. Один из них — белорус Петр Пшенко — трудился на лесозаготовках в Нювчиме Сыктывдинского района. Однажды его на два месяца отправили в Корткеросский район вместе с бригадой, заготовлявшей дрова для детского дома в поселке Расъю, что недалеко от Маджи.

Там Петр познакомился с местной девушкой Галиной. У молодых людей закрутился роман. Но — очень короткий. Спустя два месяца Петр уехал обратно в Нювчим, а беременная Галина осталась в Мадже.

— Почему он не увез маму с собой, я не знаю, — рассказывает Валентина Петровна. — Никогда об этом не спрашивала. О том, что Пшенко — мой отец, я узнала только в седьмом классе.

В Мадже жил двоюродный брат отца Геннадий Голуб. Помню, когда он меня встречал на улице, всегда обнимал и целовал, говорил, что я его племянница. Сначала я не понимала, как это может быть. И лишь позже узнала всю правду.

«Здрасьте, я ваша дочка!»

На январских каникулах вместе с подругой старшеклассница Валентина отправилась в Нювчим в гости к своему биологическому отцу.

— Отыскали его дом, вошли. В доме была женщина. Оказалось — его жена. Она спросила нас, кто мы такие, а я очень смело ответила: «Я дочь Пшенко». Жена сказала, что его нет дома. И мы с подругой отправились искать моего отца. Нашли, но о чем говорили, я сейчас уже не помню. Он дал мне 30 рублей — вот и вся наша встреча.

Второй раз я отца видела, когда уже сама была мамой. Это было в декабре 1987 года. Ездила к нему со своими дочерьми. Утром приехали, а в обед вернулись в Емваль, где я тогда работала заведующей поселковым клубом.

Родная кровь

За все эти годы Валентина Захарова встречалась со своим отцом лишь дважды, а с братом и двумя сестрами — вообще ни разу. Поэтому Валентина была очень удивлена, когда получила письмо из Нювчима от сестры.

— 25 июня я ездила к ним в гости. Это ж надо такому случиться — 67 лет прожила, а Светлану и Галину увидела впервые! — говорит Валентина Петровна. — К сожалению, брат Володя уже умер. А ведь он был всего на два месяца старше меня. Володя родился в октябре 1951 года, а я – в январе 1952-го.

Таким образом получается, что Петр Пшенко крутил романы одновременно с двумя сельскими девушками…

Светлана Петровна Кулишкина – средняя сестра, которая решила найти Валентину, — рассказала, что в их доме было не принято говорить о том, что у отца растет в Мадже дочь.

— Тема была закрытой. Мы только знали, что у отца есть еще одна дочь. Правда, однажды я все-таки спросила свою мать, но она ответила, что ничего об этом не знает, — рассказывает Светлана Петровна.

ДНК-тест не нужен

— А что же вас подтолкнуло найти сестру? — спрашиваю женщину.

— В 2017 году я ездила в Белоруссию к двоюродной сестре по отцу. Разговорились, и я сказала, что у меня есть сводная сестра, живет где-то тоже в Коми. Она и посоветовала — надо непременно найти. Родная же кровь! А тут еще передачи вспомнили «Жди меня», «ДНК». Да и возраст такой — уже тянет к родным. Приехав домой, сразу отправила электронное письмо в администрацию села Маджа. Ответили, что знают такую. Только, мол, она зимует в городе.

Обещали передать мое письмо, но, видимо, забыли…

— И как же все-таки получилось встретиться?

— Мы с младшей сестрой Галей однажды решили прибраться в старых комодах. Перебирали бумажки и вдруг нашли поздравительную открытку за 1988 год, которую Валя отправляла на Новый год. А на открытке указан адрес.

— Тест ДНК будете делать?

— Ну зачем? У нас же на лицах все и так написано! Мы ведь похожи, — ответила Светлана Петровна.

Линии судеб

До этой встречи у каждой из сестер была своя жизнь. Валентина закончила танцевальное отделение тогдашнего культпросветучилища. Работала завклубом в микрорайоне Емваль. Затем в «Комиреспотребсоюзе», в отделе кадров. Но с творческой жизнью не расставалась. До сих пор поет в эжвинском хоре «Эжваса йолога». У нее много внуков, и правнук уже растет.

Светлана до пенсии работала в Нювчимской амбулатории врачом общей практики. По ее словам, живут они с мужем одни, построили новый дом.

Галина Скородумова по специальности техник-строитель. Работала в строительной компании, теперь на пенсии. Детей в ее семье тоже нет. Был сын, но трагически погиб.

Три сестры наконец-то увиделись и не собираются расставаться. Созваниваются, общаются «ВКонтакте». А в августе Светлана и Галина планируют собраться в Мадже у Валентины, где и познакомятся с остальными родственниками.

Екатерина МАКАРОВА.