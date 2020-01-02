Родственники тяжелобольного не могут устроить его в интернат

Государство открестилось от инвалида

Сыктывкарцу Василию Никонову (имя и фамилия изменены по этическим соображениям — Ред.) в жизни не повезло. Он тяжело болен от рождения, не может ни ходить, ни говорить.

Однако мать его не бросила, он рос среди близких людей. У него есть бабушка, брат, отчим. А вот мама, к сожалению, два года назад умерла. После ее смерти официальным опекуном Василия стал отчим Степан.

«Большой ребенок»

Сегодня Василию 30 лет, он недееспособный инвалид I группы. Рассказать о судьбе «большого ребенка» в редакцию «Трибуны» пришли его родственники.

Бабушка очень любит внука, но ей уже 80 лет, и она не в силах поднимать на руки и передвигать беспомощного инвалида, который не может обходиться без посторонней помощи.

— За ним нужен уход как за годовалым ребенком, — рассказали родственники. — Вася знает лишь несколько слов, изъясняется жестами. Мы уже привыкли и понимаем его. В туалет он не просится — поэтому постоянно нужны памперсы. Твердую пищу ест сам, руками, а вот супом его надо кормить с ложки. Но самое страшное для нас — это когда у Васи случаются эпилептические приступы. Иногда, на перемену погоды, такие приступы бывают несколько раз в сутки…

Надо, чтобы с ним рядом все время кто-то находился. Но опекун (отчим) работает, ему часто приходится ездить в командировки. Младший брат Василия — подросток. Он с пониманием относится к ситуации, помогает чем может. Но скоро закончит школу и уедет учиться. Что тогда будет с больным? Официально этот «большой ребенок» — сирота.

Тревожась о завтрашнем дне Василия, родственники задумались о том, чтобы оформить его в специализированный интернат.

Сумка с документами

Тот, кто думает, что беспомощного инвалида легко устроить в специализированный интернат, сильно заблуждается. Право есть, а вот реализовать его очень хлопотно.

Взял справку — оказалось, не в той форме. Печать должна быть не треугольной, а круглой. Врач написал очень мало, а надо две страницы. Не хватает подписи заведующего и т.д.

Родственники стали собирать свидетельства врачей и документы. По закону в таком случае медики сами должны приходить к лежачему больному. Но так бывает далеко не всегда. Если врач обследует больного с помощью специального оборудования (например, делает энцефалограмму), инвалида надо доставить непосредственно к медикам в кабинет функциональной диагностики.

А теперь представьте себе, каково это — носить на руках 30-летнего мужика по этажам и кабинетам…

В итоге по результатам родственники получили заключение медиков, что больной нуждается в стационарном пребывании в психоневрологическом доме-интернате (ПНИ). 30 мая 2019 года появился приказ Управления опеки и попечительства МО ГО «Сыктывкар» о помещении «недееспособного Василия Никонова в организацию, оказывающую социальные услуги в форме стационарного обслуживания». Многочисленные справки и документы, которые для этого потребовалось собрать, заняли большую сумку.

Однако, пройдя все эти испытания, родственники в октябре получили от Министерства труда, занятости и соцзащиты РК отказ.

На грани отчаянья

Как следует из распоряжения об отказе, больному назначено специальное лечение и подобраны препараты. А один из препаратов относится к так называемой «учетной группе»…

— По поводу отказа я ходила к заместителю министра на прием. И только тогда она доступно объяснила, что Василию нужны психотропные сильнодействующие лекарства, в том числе и наркотического действия, — рассказала родственница больного Елена. — Стационары ПНИ не имеют лицензии на осуществление деятельности с такими лекарствами. Но ведь должен же быть какой-то выход! Возможно, есть какие-то варианты. Наверное, эти препараты можно заменить другими и сделать другие назначения со стороны врача. Но мы же сами не медики и во всем этом не разбираемся — бегаем со своими проблемами туда-сюда, а проку нет. Ситуация отчаянная, и мы не знаем, что делать…

Нина Ветлугина.