Роковая карта

26-летний сыктывкарец предстанет перед судом за кражу денег с чужой банковской карты.
По версии следствия, молодой человек обнаружил в ТЦ «Макси» оставленную кем-то в банкомате карту. В разных торговых точках города он совершил с ее помощью несколько покупок, не превышая лимит в 1000 рублей (то есть без применения пин-кода). Всего он успел потратить 6 тыс. рублей, после чего карта была заблокирована.
БАНДИТЫ ОЖИДАЮТ СУДА
Уголовное дело в отношении участников ОПГ «Маски» ушло в суд.
Прокуратура Коми направила в Воркутинский городской суд два уголовных дела по обвинению 14 участников организованной преступной группы «Маски». ОПГ была создана еще в 1994 году, в ее состав входили 18 человек. В ходе следствия установлено, что членами преступной группы совершено 29 вымогательств, а также преступления, связанные с незаконным хранением оружия и боеприпасов, хулиганством и причинением вреда здоровью в отношении 36 граждан.
ШАМПАНСКОЕ УДАРИЛО В ГОЛОВУ
Житель Вуктыла подарил супруге букет цветов, а она «отблагодарила» его бутылкой.
В марте этого года 24-летняя дама вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и увидела там букет цветов. Она поинтересовалась, кому предназначены цветы, а муж пошутил, что букет — для другой женщины. За эту шутку мужчина получил удар по голове бутылкой из-под шампанского. Травма оказалась, видимо, нешуточной, и на днях суд приговорил ревнивую женщину к 9 месяцам лишения свободы.
КУЗЯ ПРЫГНУЛ С ПЯТОГО ЭТАЖА
Трагический случай произошел в Печоре. Во время пожара в одной из квартир дома № 20 по Печорскому проспекту огонь унес жизни трех человек. А домашний кот спасся, выпрыгнув с пятого этажа.
Случайные прохожие подобрали обгоревшего Кузю и отвезли в ветклинику. У кота обгорели подушечки лапок, обожжены уши и нос, а от удара об землю повреждена челюсть. В клинике пострадавшему поставили капельницу, назначили препараты. Сейчас о Кузе заботятся волонтеры, он терпеливо переносит все лечебные процедуры. Родственники погибших готовы забрать Кузю, как только он поправится.
МАТЬ ОТПРАВИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ
За неуплату алиментов обычно наказывают отцов, но недавно за это осудили и многодетную мать.
Жительница Вуктыла оказалась на скамье подсудимых за уклонение от уплаты средств на содержание троих малолетних детей. Общая сумма задолженности — более 900 тысяч рублей. Приговор суда — 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
ОДИН ДАВАЛ, ДРУГОЙ НЕ ВЗЯЛ
За то, чтобы остаться в столице Коми, иностранец был готов заплатить 15 тысяч рублей в качестве взятки.
Иностранец, временно проживавший в Сыктывкаре, лишился законного права пребывания в России. Чтобы добиться отмены решения о запрете въезда в страну, он предложил взятку сотруднику миграционного отдела МВД по Коми. Но в результате был задержан и заключен под стражу.