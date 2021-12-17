Роковая карта

26-летний сыктывкарец предстанет перед судом за кражу денег с чужой банковской карты.

По версии следствия, молодой человек обна­ружил в ТЦ «Макси» оставленную кем-то в бан­комате карту. В разных торговых точках города он совершил с ее помощью несколько покупок, не превышая лимит в 1000 рублей (то есть без приме­нения пин-кода). Всего он успел потратить 6 тыс. рублей, после чего карта была заблокирована.

БАНДИТЫ ОЖИДАЮТ СУДА

Уголовное дело в отношении участников ОПГ «Маски» ушло в суд.

Прокуратура Коми направила в Воркутинский городской суд два уголовных дела по обвинению 14 участников организованной преступной груп­пы «Маски». ОПГ была создана еще в 1994 году, в ее состав входили 18 человек. В ходе следствия установлено, что членами преступной группы со­вершено 29 вымогательств, а также преступления, связанные с незаконным хранением оружия и бо­еприпасов, хулиганством и причинением вреда здоровью в отношении 36 граждан.

ШАМПАНСКОЕ УДАРИЛО В ГОЛОВУ

Житель Вуктыла подарил супруге букет цветов, а она «отблагодарила» его бутылкой.

В марте этого года 24-летняя дама вернулась до­мой в состоянии алкогольного опьянения и увиде­ла там букет цветов. Она поинтересовалась, кому предназначены цветы, а муж пошутил, что букет — для другой женщины. За эту шутку мужчина полу­чил удар по голове бутылкой из-под шампанского. Травма оказалась, видимо, нешуточной, и на днях суд приговорил ревнивую женщину к 9 месяцам ли­шения свободы.

КУЗЯ ПРЫГНУЛ С ПЯТОГО ЭТАЖА

Трагический случай произошел в Печоре. Во время пожара в одной из квартир дома № 20 по Печорскому проспекту огонь унес жизни трех че­ловек. А домашний кот спасся, выпрыгнув с пя­того этажа.

Случайные прохожие подобрали обгоревше­го Кузю и отвезли в ветклинику. У кота обгоре­ли подушечки лапок, обожжены уши и нос, а от удара об землю повреждена челюсть. В клини­ке пострадавшему поставили капельницу, на­значили препараты. Сейчас о Кузе заботятся волонтеры, он терпеливо переносит все лечеб­ные процедуры. Родственники погибших го­товы забрать Кузю, как только он поправится.

МАТЬ ОТПРАВИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ

За неуплату алиментов обычно наказывают отцов, но недавно за это осудили и многодет­ную мать.

Жительница Вуктыла оказалась на скамье подсудимых за уклонение от уплаты средств на содержание троих малолетних детей. Об­щая сумма задолженности — более 900 тысяч рублей. Приговор суда — 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ОДИН ДАВАЛ, ДРУГОЙ НЕ ВЗЯЛ

За то, чтобы остаться в столице Коми, ино­странец был готов заплатить 15 тысяч рублей в качестве взятки.

Иностранец, временно проживавший в Сык­тывкаре, лишился законного права пребыва­ния в России. Чтобы добиться отмены решения о запрете въезда в страну, он предложил взят­ку сотруднику миграционного отдела МВД по Коми. Но в результате был задержан и заклю­чен под стражу.