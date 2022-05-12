Роковая врачебная ошибка (Криминал от 13 мая)

Жительница Усть-Вымского района взыскала с местной больницы 700 тысяч рублей.

В суде женщина заявила, что ее сожитель и отец их общего ребенка умер из-за врачебной ошибки. Компенсацию морального вреда истец оценила в 5 млн рублей, расходы на погребение и установку памятника – почти в 280 тысяч рублей, расходы на содержание их общего с умершим мужчиной сына – в 45 тысяч рублей. Для принятия решения была назначена судебно-медицинская экспертиза, которую провело Архангельское областное бюро. Согласно результатам, диагноз умершему мужчине действительно был поставлен неправильно, но связи между дефектами лечения и наступившей смертью эксперты не нашли. Таким образом, суд взыскал с медучреждения компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей: 350 тысяч рублей – сыну погибшего и 350 тысяч рублей – истице. В удовлетворении остальных требований женщине отказано.

Первые жертвы воды

В реках Ухта, Луза, Уса и Летка обнаружили тела утопленников.

В двух случаях погибшими оказались молодые мужчины, употреблявшие накануне спиртное. По сообщению прилузского отряда «Спас-Коми» в реке Луза утонули сразу двое мужчин 1991 и 1993 годов рождения. Приятели выпили, взяли без спроса лодку и отправились на ней кататься. Скорее всего, они выпали из лодки при резком повороте. Лодка вылетела на берег, и ее мотор работал, пока не кончился бензин. Тело одного мужчины спасатели обнаружили, поиски второго продолжаются. 30-летний ухтинец погиб при купании. Из-за холодной воды у него произошел спазм гортани. Еще один мужчина провалился в реку, двигаясь по Усе на снегоходе. Его тело обнаружили на берегу жители с. Петрунь. Жительница с. Пожемаяг утонула в реке Летка.

Усть-куломский «мезальянс»

В первых числах мая во время распития спиртного 18-летний парень убил 41-летнюю сельчанку.

Ссора произошла на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой парень нанес потерпевшей не менее двух ударов в область шеи. От массивной кровопотери женщина скончалась. Злоумышленник вырыл яму прямо на дворовой территории летней кухни, где произошло убийство, и закопал там тело. Сейчас он заключен под стражу.

Урологу инкриминируют взятку

В Воркуте возбуждено уголовное дело за выдачу фальшивого больничного листа.

В мае прошлого года местный житель через двух посредников передал врачу-урологу взятку в размере 6 тыс. рублей за выдачу листка нетрудоспособности. После получения незаконного вознаграждения врач внес в медкарту пациента заведомо недостоверные сведения о несуществующем заболевании и открыл больничный лист на его имя. Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении врача, взяткодателя, а также в отношении двух посредников.

Сливал бензин по-тихому

Усинец похитил у предприятия, на котором работал, 423 литра бензина.

51-летний водитель во время заправки личного автомобиля использовал топливную карту организации. Таким образом за несколько месяцев он похитил 423 литра горючего, причинив ущерб на сумму 22 тысячи рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата имущества». Ему может грозить до 2-х лет колонии.