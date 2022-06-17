Похоже, для придания хотя бы видимости внешнего благополучия одними баннерными сетками с имитацией реальности на разваливающихся зданиях в исторической части Сыктывкара уже не обойтись. Не лучше обстоят дела с тротуарами, по которым словно «танки проехали».



Неожиданная идея «застелить» центральные улицы Сыктывкара тротуарной плиткой пришла в голову чиновникам в «нулевые» годы, когда главой администрации был Роман Зенищев. Злые языки поговаривали, что это была просто очередная возможность подзаработать чиновникам на свой карман. Предпринимателей под угрозой разорения заставляли раскошеливаться на укладку плитки возле своих зданий.

Они отчитывались о проделанной работе на заседаниях в городской администрации. Однажды вышел конфуз, когда выяснилось, что планы по укладке тротуарной плитки саботирует организация, имевшая прямое отношение к самому Роману Валерьевичу.



В российских городах с историей можно до сих пор увидеть мощеные еще при царях тротуары и улицы. Работали люди на совесть и на века, да и материалы подбирались износостойкие.

В Сыктывкаре в некоторых местах тротуарная плитка «поплыла» уже через пару лет, хотя при соблюдении всех технологических требований при ее укладке должна была прослужить не менее 10 лет. Вот почему следующий столичный градоначальник Иван Поздеев (работал на этой должности с 2011 по 2015 годы) вернулся к прежней практике – асфальтированию тротуаров.

Теперь плитка «плывет» по всему городу, в том числе и под окнами столичной администрации.

Сегодня производятся лишь косметические работы по исправлению ситуации, но может дойти и до ямочных, если проблему не замечать еще пару лет.

По мнению гражданского активиста Бориса Дианова, тротуары и пешеходные дорожки должны быть в приоритете по ремонту у администрации столицы, а не только дороги. Каждый водитель является еще и пешеходом, но не каждый пешеход – водителем.

Сергей ПАВЛОВ.