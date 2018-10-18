Романа Зенищева опять наказали

По новому делу о взятках от коммерсантов, занимавшихся пассажирскими перевозками, экс-мэр столицы Коми приговорен к 7 годам колонии.

Ранее Роман Зенищев, который провел в СИЗО уже несколько лет, был осужден по другим эпизодам на 10 лет. Путем частичного сложения наказаний бывший градоначальник получил в итоге 10,5 лет тюрьмы плюс огромные штрафы. Часть его имущества, полученного преступным путем, будет конфискована.