По новому делу о взятках от коммерсантов, занимавшихся пассажирскими перевозками, экс-мэр столицы Коми приговорен к 7 годам колонии.
Ранее Роман Зенищев, который провел в СИЗО уже несколько лет, был осужден по другим эпизодам на 10 лет. Путем частичного сложения наказаний бывший градоначальник получил в итоге 10,5 лет тюрьмы плюс огромные штрафы. Часть его имущества, полученного преступным путем, будет конфискована.
Романа Зенищева опять наказали
По новому делу о взятках от коммерсантов, занимавшихся пассажирскими перевозками, экс-мэр столицы Коми приговорен к 7 годам колонии.