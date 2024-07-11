Роскосмос «намусорил» (Блиц от 12 июля)

За год из лесов Коми собрано и вывезено на утилизацию около 15,6 тонн частей ракет.

Фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей «Союз», которые запускаются с космодрома Плесецк Архангельской области, традиционно падают на территории Удорского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского и Ижемского районов. В 2023 г. в этих районах было собрано и вывезено на утилизацию 15.562 кг «космического мусора». Об этом говорится в докладе Минприроды Коми по результатам деятельности за минувший год.

МИ-2 за два «лимона»

«Комиавиатранс» продал вертолет. Во время торгов его стоимость выросла в два раза.

Ми-2 был изготовлен в Польше 36 лет назад. Его эксплуатировали до 2014 года, затем два года он находился на хранении. После Ми-2 отремонтировали на Московском заводе и какое-то время он летал. Начальная цена аукциона – 1,1 млн рублей. В торгах участвовали компания из Коми и индивидуальный предприниматель из Тверской области. Победителем торгов признан предприниматель, который предложил цену в 2 млн 6 тысяч рублей.

Вежайка просит хлеба!

Поселок в Усть-Вымском районе остался без единственного магазина.

В настоящее время в Вежайке проживают 33 человека. Деревянный магазин недавно сгорел. По предварительным данным, из-за короткого замыкания в электропроводке, возникшем, скорее всего, вследствие удара молнии по опоре ЛЭП и перепада напряжения. Дорога к Вежайке неблизкая, поэтому к приезду пожарных из Айкино, спасать было уже нечего. Администрация Усть-Вымского района ищет варианты для обеспечения поселка продовольствием. Решено также ускорить работу по строительству многоквартирного жилого дома в городе Микунь для переселения туда жителей Вежайки.

Скорбные вести о земляках

На этой неделе стало известно о гибели семерых бойцов из Коми.

В зоне СВО погибли Дмитрий Изъюров из села Усть-Кулом, Илья Турубанов из Емвы, Сергей Саленко, проживавший в Воркуте, Сергей Кривцов и Евгений Цуриков из Печоры, Владимир Можегов из села Объячево Прилузского района и Дмитрий Смирнов из Сыктывкара.

Ребенок выпал из окна

В Инте двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома по ул. Гагарина.

Ребенок находился дома с матерью, которая в момент происшествия находилась в другой комнате. Оставшись без присмотра, малыш залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал. Мальчика доставили в Интинскую районную больницу с тяжелыми травмами. Он находится в реанимации.

В Коми живут сыроеды

В 2023 году в нашей республике изготовили 87 тонн сыра.

Как сообщает Комистат, 13 организаций и четыре индивидуальных предпринимателя изготовили в прошлом году 87 тонн сыра. Это на 14% больше, чем годом ранее. Получается, что жители республики — любители полезного молочного продукта. Каждый день или несколько раз в неделю сыр едят 60% жителей республики старше 14 лет, пару раз в месяц — 28%, один раз в месяц — 8%. Равнодушных к сыру всего 4%.

«Лады» для пострадавших

В Коми поступила партия специальных автомобилей для тех, кто пострадал в результате несчастного случая на производстве.

11 июля ключи от новых Lada Granta получили три сыктывкарца, еще четыре машины отправлены жителям Ухты, Печоры и Воркуты. На эти цели отделение СФР по Коми выделило 7,6 млн рублей.

Напомним, получить транспортное средство по программе реабилитации могут работники, пострадавшие на производстве. Для этого гражданину необходимо иметь заключение медико-социальной экспертизы. При этом важно, чтобы у человека не было противопоказаний к управлению автомобилем. Машина выдается один раз в семь лет и оформляется в собственность. При получении новой – прежняя остается у владельца.

Мест на кладбищах уже не хватает

В 19 муниципалитетах планируют расширять кладбища за счет земель лесного фонда.

На сегодня Минприроды Коми совместно с администрациями Ухты, Инты, Сосногорска, Удорского и Прилузского районов провели работу по подготовке и утверждению проектной документации для перевода лесных участков под захоронение на общей площади 66,4 гектара. Процесс «изменения статуса» лесных земель достаточно длительный, поэтому новые кладбища появятся точно не в этом году.

Юрию Пичугину дали пожизненный срок

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор руководителю преступного сообщества.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала Юрия Пичугина организатором и руководителем преступной организации и вооруженной банды, названной его именем. Пичугин был признан присяжными заседателями причастным к трем убийствам. По обвинению в других трех убийствах – оправдан.

Он также был осужден за вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия, дачу взятки, мошенничество. Лидер криминальной группировки получил пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф в размере 3-х млн рублей. Сам Пичугин во время последнего слова не признал свою вину.

Мошенник сам стал жертвой

Чужие деньги 18-летний студент хотел потратить на интим-услуги.

Учащийся кировского колледжа мошенническим путем «выманив» 500 тысяч рублей у 93-летней сыктывкарской пенсионерки, решил воспользоваться сервисом интим-объявлений, но сам нарвался на обманщиков. Потеряв деньги, молодой человек пошел в полицию с заявлением. Внешность студента показалась оперативникам знакомой, поскольку подходила под фоторобот участника преступной схемы.

В итоге было установлено, что ранее не судимый парень был курьером: в его обязанности входило забирать деньги по указанным нанимателями адресам. Он признался, что у забрал у пенсионерки полмиллиона рублей и перевел деньги телефонным сообщникам, оставив себе процент в качестве вознаграждения.