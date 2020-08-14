Российский Север «дышит» коронавирусом, Коми – в лидерах среди самых опасных регионов

Ежедневные пресс-релизы о числе заболевших напоминают фронтовые сводки. COVID-19 стремительно наступает. Последними пали отдаленные районы Коми – Усть-Цилемский и Вуктыльский. Республика несет огромные потери – и людские, и экономические.

Еще в апреле счет шел на сотни заболевших. Теперь количество подтвержденных случаев приблизилось к 6-тысячной отметке. Примерно столько же с начала пандемии зафиксировано и в Татарстане. Но там – около четырех миллионов жителей, а в Коми – всего 820 тысяч.

Спасите нашу душу!

У населения тоже есть душа – среднестатистическая. О том, чем она «дышит», мы судим по данным, рассчитанным на одну тысячу жителей. Это касается в том числе и пандемии. Согласно сведениям на середину текущей недели (цифры постоянно обновляются), на каждую тысячу жителей Коми выявлено 7,2 случая заболевания COVID-19. Причем речь идет только о тех, чья болезнь была официально подтверждена с помощью тестов. А те, кто не попал в поле зрения медиков, продолжают разносить заразу среди своих земляков.

По числу заболевших на душу населения Коми занимает третью ступеньку на непочетном пьедестале среди регионов Северо-Запада. Наша республика уступает лишь Мурманской (15,4) и Архангельской (8,3) областям, где ситуация еще хуже. Мы обогнали даже северный мегаполис Санкт-Петербург, «коронавирусный индекс» которого (6,2) близок к среднероссийскому.

Это не просто сухие цифры. За ними – здоровье и жизнь людей. И степень потенциальной опасности. На практике это означает, что для среднестатистического жителя Коми риск заражения коронавирусом в три с лишним раза выше, чем, например, для вологжанина. Потому что в Вологодской области этот показатель – всего 2,3.

Территория «ковидного» ужаса

Во многих регионах, даже в 14-миллионной российской столице, удалось стабилизировать ситуацию. В основном за счет жестких административных мер. В той же Москве без защитной маски вас не пустят ни в магазин, ни в метро. За несоблюдение антикоронавирусного режима хозяевам аптек, торговых центров и общепита грозят огромные штрафы.

На этом фоне Республика Коми выглядит как идеальный заповедник для разведения COVID-19. Толпы «безмасочных» покупателей в магазинах и переполненные автобусы – что еще нужно коронавирусу? Он распространяется по республике как лесной пожар.

Результат плачевный. Прирост «ковидников» в регионе – по 50-70 человек в сутки. Еще недавно отдельные вспышки заболеваемости можно было списать на вахтовиков. Сейчас уже понятно, что и без приезжих цифры стабильно высокие. И в первую очередь это касается Сыктывкара, где сосредоточена почти треть населения региона.

Маски сброшены, господа?

Поразительную беспечность демонстрируют не только простые обыватели, но и сама власть – республиканская и муниципальная. Вместо жестких мер они, наоборот, потихоньку снимают ограничения.

Врио губернатора Владимир Уйба, у которого на носу выборы, сейчас разъезжает по районам, знакомясь с республикой. Судя по многочисленным фото, во время публичных встреч господин Уйба сам нарушает масочный режим. Он ведет себя так, будто уже получил дозу спасительной вакцины. Но если такой пример подает нам первое лицо региона, то что уж говорить про остальных?

Когда в республику прислали это «светило медицины», многие надеялись, что Уйба сумеет обуздать эпидемию. Но в отличие от московского коллеги Сергея Собянина врио главы Коми пока не смог проявить себя на этом поприще. Ни в административном плане, ни даже как «главный куратор» регионального Минздрава. Ведь только за последний месяц число умерших от COVID-19 в Коми увеличилось вдвое, перевалив на восьмой десяток.

Уколоться – и забыться…

Похоже, что наша последняя надежда – тотальная вакцинация населения. Но она начнется, видимо, не раньше октября-ноября. А уже 1 сентября чиновники обещают открыть в Коми школы, вузы и детские садики. То есть широко распахнуть все двери для массового заражения коронавирусом.

И когда люди вернутся из летних отпусков, не исключено, что нашу несчастную республику накроет еще и вторая волна пандемии. И эта осенняя волна может оказаться гораздо страшнее первой.

Виктор СЕМЕНОВ.