Россия — лидер по числу заключенных

По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

В докладе ОГФ, который имеется в распоряжении «Интерфакса», сказано, что «в местах лишения свободы и СИЗО находятся более 543 тыс. человек (по состоянию на 01.07.2019 г.)».

Для сравнения, в Германии и Франции, суммарное число жителей которых примерно равно российскому, совокупное тюремное население не превышает 200 тыс. человек, отмечают авторы доклада. Число осужденных женщин в России в 15 раз больше, чем во Франции: в 2018 году в российских колониях содержалось 45 тыс. женщин, их доля среди заключенных составляет порядка 10%.