Судьба выдающегося ученого, мыслителя и поэта Льва Платоновича Карсавина, в том числе состояние его могилы в поселке Абезь Интинского района, недавно стали темой для большого расследования, опубликованного в одном из главных православных журналов страны (см.: https://scientific-journals-spbda.ru/f/tkb-323-2024_lr.pdf). Корреспондент «Трибуны» задал несколько вопросов автору публикации – уроженцу Республики Коми, ученому секретарю Западного филиала Президентской академии Владимиру ШАРОНОВУ.

Не надо ломать!

– Ваше расследование в журнале «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии» посвящено ложности утверждений, что Лев Карсавин перед смертью якобы перешел в католичество. Но поясните нашим читателям, почему имя Карсавина настолько важно, что его могилой озаботились в духовной академии РПЦ?

– Войти в перечень тем этого журнала совсем непросто, но Карсавин – фигура мирового формата. В масштабе республики он входит в первую тройку имен вместе со Стефаном Пермским, Питиримом Сорокиным.

Мысль, что Россия – не Запад, а особая цивилизация, теперь звучит с самых высоких трибун, она стала основой для нескольких стратегических документов, в том числе указов Владимира Путина.

Сегодня мы наконец отказались от курса, которым шли с начала 90-х гг. – от так называемой «догоняющей модернизации». В ее основе был навязанный посыл, что СССР отстал во всех областях и нам надо «догонять» Запад. Западные политики полагали, что Россия – неполноценная часть Запада, а россияне – некие «туземцы». И мы получали «бусы» – технику, учебники, модели госуправления. При этом технологиями с нами не делились, мы стали только удобным рынком сбыта. Наши заводы скупались иностранцами, но многие тут же закрывались, а если переоборудовались, то становились зависимыми от зарубежного обслуживания, поставок сменных деталей, присадок, добавок… Внешне это производило впечатление развития, но по сути во многих отраслях все остановилось. Главным двигателем экономики стали не заводы, а торговля, продажа и перепродажа.

Но еще в 1990-е в научном мире разорвалась «осколочная бомба» – вышла сенсационная книга американского социолога Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». В ней было сказано, что острый конфликт между Россией и Западом неизбежен. Причиной он назвал наличие совершенно разных духовных и культурных основ у России и у Запада.

И вот теперь главное: за 70 лет до Хантингтона куда более основательнее, подробнее об этом написал Лев Карсавин. Аргументы американца в сравнении с капитальными работами Карсавина выглядят наивными соображениями школьника.

Карсавин сурово критиковал западные ценности еще в начале 1920-х гг., указывая на их крайний индивидуализм и эгоизм. Он делал это на основании серьезного богословского, философского, исторического анализа. Позже он присоединился к русским мыслителям, называвшим себя евразийцами, – к С. Трубецкому, П. Савицкому, П. Сувчинскому. Они исходили из того, что Россия представляет собой особый тип цивилизации между Европой и Азией, и считали: ломать Россию под западный шаблон равносильно ее уничтожению. Все главные программные документы евразийцев созданы Львом Карсавиным. Он видел в большевизме много плохого, но отмечал и положительные перемены, происходившие в СССР, и верил в будущее России. В кругах русской эмиграции это вызвало яростное возмущение.

Многое, что сегодня реализуется в стране, совершенно совпадает с тем, о чем Лев Карсавин писал еще в 1920-е годы. Он никогда не призывал к изоляционизму, считал важным взаимообогащение культур, но был категорически против копирования под диктовку одной страны.

Твердо могу сказать, что лица, прямо причастные к разработке современной государственной идеологии, прекрасно знают труды Льва Карсавина и активно их используют.

Святым он не был, не был и католиком

– Вы сказали, что русская эмиграция не очень-то жаловала эмигранта Карсавина?

– Уточню, что Карсавин никогда не был эмигрантом в значении беженца от Родины. Его вместе с другими блестящими мыслителями и учеными по личному распоряжению Ленина изгнали из России в 1922 г. как идейного врага, исповедующего православие. Позже Карсавин был приглашен в Литву. В конце войны он отказался уезжать из Вильнюса с фашистами, сознательно остался, чтобы трудиться для своей Родины. Но ему не простили давней критики, и в 1949 г. Карсавин был осужден на 10 лет лагерей и попал в Абезь.

Как больной туберкулезом, он был освобожден от физической работы, но в больнице все время работал. Анатолий Ванеев спас последние рукописи Карсавина от уничтожения при обысках. Сегодня на абезьские рукописи ссылаются и наши, и мировые ученые.

– Вы несколько лет искали и нашли могилу Карсавина. Как вам это удалось?

– Это пространная и небезынтересная история с участием многих людей, ее подробности можно узнать в интернете (см.: https://ourreg.ru/2017/12/27/pod-literoj-p-11/). А сейчас я расскажу о другом. Как только место могилы было установлено в Абези, в Литве на государственном уровне начали готовить перенос останков в Вильнюс. Тогда же стала раскручиваться совершенно недостоверная история о переходе Карсавина в католичество, объявились и «свидетели», выдававшие за правду свои фантазии. Одним из сопутствующих признаков этой лжи стала ошибочная дата смерти – 12 июля 1952 г., которую называли «свидетели». Почти сразу после обнаружения могилы в Абезь прибыла литовская делегация и привезла наспех отлитую металлическую доску на двух языках: сверху – на литовском, ниже – на русском языке. И там была дата смерти – 12 июля 1952 г. Хотя давно подтверждено, что Карсавин умер 20 июля. В моей статье на основании документов разоблачены и все остальные нелепые утверждения. Но на многих западных ресурсах все равно значится дата 12.07.1952, а на некоторых литовских сайтах Карсавин даже именуется католическим святым.

Тогда еще были живы две дочери Льва Платоновича – Марьяна и Сусанна. Я связался с ними и получил письмо, в котором Сусанна Львовна выразила общее мнение: «Отец всегда считал себя русским, пусть же лежит там, куда определила его судьба…». Станислав Добровольскис – замечательный литовский подвижник, католический священник и друг Анатолия Ванеева – своим авторитетом поддержал и дочерей, и меня. И несмотря на усилия некоторых литовских националистов, могила Карсавина осталась в Коми.

Пять грубых ошибок

– В статье вы критикуете гранитный памятник на могиле Карсавина?

– А что бы сказал любой из нас, если бы пришел получать в ритуальную контору памятник дорогому ушедшему в мир иной человеку и вдруг обнаружил ошибку в датах жизни? Так бы и установил, потому что мертвые равнодушны к земной бюрократии? Вряд ли…

Так вот на памятнике Льву Карсавину выбита в граните не одна грубая ошибка: датой смерти опять значится 12 июля, как символ правильности «католичества» Карсавина. Каноническая надпись NIKA, сопровождающая православный крест, и та с ошибкой – NIKO. И т.д… Всего же на памятнике Л.П. Карсавину сделано пять ошибок!

Эту плиту в 2012 г. установило частное лицо, что было прямым нарушением закона. Легко найти Указ главы Республики Коми от 14.01.1999 г. № 6, опубликованный в газете «Республика» (№ 19 от 2 февраля 1999 г.). Замечу, кстати, что первый глава республики Юрий Спиридонов прекрасно понимал значение для России фигуры Карсавина. Тот Указ никто не отменял. Это значит, что частное лицо при всех благих намерениях не имело права действовать на могиле Карсавина как на своем личном поле картошки – что-то убирать, что-то устанавливать. Этому должны были предшествовать экспертиза, надзор Службы охраны памятников и т.д.

«Хочу помочь Владимиру Уйбе»

– Вы критикуете региональную власть и власти Инты?

– Упаси Господь, напротив. У меня есть опыт собственной государственной службы в должности, которая сейчас именуется зам. губернатора по внутренней политике, и я неплохо знаю аппаратные механизмы. Предполагаю, что главе республики Владимиру Уйбе и сотрудникам его администрации, где много новых людей, о могиле Карсавина, как и об Указе Юрия Спиридонова, просто неизвестно.

Смысл моей статьи – и дело сделать, и помочь Владимиру Викторовичу и его подчиненным. Ему точно не нужны неприятные вопросы о сохранении памяти о Льве Карсавине. А они очень возможны. Вспомните: наш Президент уже не раз цитировал коллег Льва Карсавина – Николая Бердяева, Ивана Ильина, Алексея Лосева. Совсем недавно, 26 июня 2024 г., при посещении Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимир Путин дал поручение 1 марта 2025 г. начать строительство здания Музея русской философской мысли им. П. Флоренского. Имя о. Павла Флоренского в плеяде имен также значится наравне с Львом Карсавиным. Теперь наконец, наследие Карсавина включено в качестве классического труда в программу обязательной дисциплины для всех вузов «Основы российской государственности». Если в советском формате, то абсолютно соответствует классику марксизма-ленинизма.

Вы представляете себе ситуацию, чтобы в советское время на памятнике Свердлову или Кирову или какому-то другому великому большевику было выбито пять ошибок? Что было бы с местными руководителями от КПСС на региональном и районном уровнях, узнай Политбюро о такой ситуации с могилой государственного идеолога, подобной абезьскому пердимоноклю? Я уверен, что усилия, стоимость и необходимое время по исправлению этой вопиющей ситуации с памятником Льву Карсавину и с отношением к его могиле даже не копеечны, а просто несопоставимо мизерны. В конце концов, дело не только в очень возможных неприятностях, важнее истинный патриотизм государственных служащих. Это общий долг совести перед подлинным патриотом России Львом Платоновичем Карсавиным.

Беседовал Виктор СЕМЕНОВ.

Со статьей В. Шаронова можно ознакомиться также по ссылке

https://russophile.ru/2024/08/30/