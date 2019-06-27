Россиян в очередной раз «обуют»

С 1 июля нас ждет очередное новшество — чипирование обуви. Ранее маркировке подверглась алкогольная, табачная продукция и меховые изделия.

По мнению властей, чипирование позволит снизить оборот нелегальной продукции на российском рынке. Маркировка позволяет отслеживать весь путь каждой единицы товара и безошибочно выявлять контрафакт.

В июле пройдет и первый этап подготовки к чипированию лекарств (потребителей это пока не затронет). В декабре «пометят» все остальные товары. Одежда для взрослых и детей, трикотаж, шины и покрышки, постельное белье, скатерти и полотенца, духи и туалетная вода, лекарственные и медицинские препараты — все попадет под чипирование.

Это создаст дополнительные хлопоты для производителей и продавцов. Им предстоят адаптация к работе с учетом законодательных изменений, закупка соответствующего оборудования. В каждой торговой точке должны появиться специальные считывающие устройства, а они требуют программного обеспечения и обучения персонала.

Все эти расходы повлияют на цены, которые и без того растут очень быстро. В конечном итоге деньги изымут из наших тощих карманов.

Зачем нужно чипирование шубы — понять еще можно: это товар дорогостоящий. Но для чего «метить» кухонное полотенце или подгузники? По мнению ряда экспертов, выиграют только «блатные» компании, которые получат многомиллиардные заказы на оборудование и обеспечение процесса чипирования. Как это было, например, при внедрении «Платона» и других систем контроля.