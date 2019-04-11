Россияне назвали размер достойной зарплаты для достойной жизни

В среднем для этого россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы – не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга – 91 тысяча. Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ – 54 тысячи, Читы – 50 тысяч.

В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного жилья, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, посещение театров, выставок, интересная работа.

Для того, чтобы стать обладателем всех этих или большинства благ, нужны деньги. Если зарплата минимальная, то в кафе лишний раз не пойдешь и абонемент в фитнес не купишь.

Поэтому россияне и называют достаточно высокие суммы, которые, по их мнению, приближают их к качественной и комфортной жизни.