Россияне падают в долговую яму

При ремонте колеса на трассе двух водителей лесовозов завалило бревнами.

В Ухте осужден организатор подпольного игорного заведения.

Псевдоврач пытался выманить у 75-летней жительницы Печоры 135 тысяч рублей.

Ночью в местечке Лесозавод в Сыктывкаре ограбили продмаг.

За предложение взятки в 20 тысяч заплатить придется в пять раз больше.

В Сыктывкаре и Княжпогостском районе сотрудники ГИБДД задержали наркокурьеров.

Сыктывкарка в состоянии опьянения вынесла из магазина 10 банок икры и плитку шоколада.

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