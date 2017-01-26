Более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона.
Больше всего заемщиков на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми.
К сожалению, многие не могут без кредита купить жилье, найти деньги на лечение, сделать ремонт или обновить бытовую технику. Часто случается, что человек берет кредит, чтобы погасить другой, ранее взятый.
В условиях, когда реальные доходы россиян снижаются, увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства.
Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам — это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится.
Россияне падают в долговую яму
Более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона.