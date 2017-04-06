Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил снижение прожиточного минимума для граждан России по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9 тысяч 691 рубля на душу населения — это на 198 рублей (2%) меньше, чем в третьем квартале 2016 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 тысяч 466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, для детей — 9 тысяч 434 рубля.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов граждан России получают зарплату ниже прожиточного минимума.
По данным Росстата, каждому десятому работнику зарплаты не хватает даже на еду. 75% наемных работников предприятий и организаций находятся у черты бедности. Ее основной критерий — прожиточный минимум трудоспособного населения: стоимость набора продуктов и услуг, минимально необходимых для выживания.
Заработок на уровне прожиточного минимума — грань между бедностью и нищетой. Зарабатывающий 1-2 минимума — бедняк, способный прокормить лишь себя и (при двух минимумах) одного члена семьи. Зарабатывающий меньше переходит в категорию нищих.
Исходя из этого критерия 10,7% работников в стране — нищие, еще 27,5% — бедные.
По данным Комистата, основная статья расходов жителей республики — расходы на еду. Вместе с коммунальными услугами они составляют львиную долю семейных бюджетов.
Россияне живут «по минимуму» и работают «за еду»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил снижение прожиточного минимума для граждан России по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9 тысяч 691 рубля на душу населения — это на 198 рублей (2%) меньше, чем в третьем квартале 2016 года.