Эжвинский район Сыктывкара имеет несколько знаменательных дат. В прошлом году он отметил 60-летие, поскольку 5 августа 1963 года был образован рабочий поселок Эжва. Нынешним летом эжвинцы отпраздновали 55-летие Сыктывкарского ЛПК, благодаря которому и был образован этот поселок. Но если брать за исходную дату первое упоминание поселения на его месте, то получится, что Эжва и Сыктывкар – ровесники.

Об этих и многих других фактах, связанных с рождением и развитием самого крупного района столицы Коми, рассказали на экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Вадим Сморгунов и журналист Игорь Бобраков.

Погост и слободка

В 1586 году в устье Сысолы высадилась экспедиция, состоящая всего из двух писцов – дьяка Ивана Огарева и подьячего Филиппа Юрьева. По повелению государя Федора Иоановича и его шурина Бориса Годунова они описывали земли и мужское население Коми края, чтобы на их основе рассчитать размеры различных податей. В составленной ими «книге письма и меры» среди многочисленных деревенек и починков упоминаются «Погост на усть Сысоле реке» и «слободка Шульгина».

В первом располагалась деревянная церковь св.Георгия, три двора церковнослужителей и шесть разбросанных крестьянских дворов. Второе поселение состояло из шести жилых и двух пустых дворов. Судьбы этих практически одинаковых поселений сложились по-разному. В 1780 году погост стал городом Усть-Сысольском, а в 1930-м – Сыктывкаром. Слободка Шульгина преобразовалась в село Слобода, которое в 1968 году было включено в черту столицы Коми АССР в качестве Эжвинского района.

Кем был Шульгин, ставший прародителем Эжвы, нам неведомо. Судя по фамилии, его предки могли быть немцами, поскольку она, по одной из версий, происходит от слова SchultheiЯ, что означает «городской голова». Более вероятно, что они были ремесленниками, изготавливали различные предметы из дерева – стулья, лавки, оконные рамы. Таких людей на Руси называли «шулежниками». А слободками зачастую обозначали места, где обитал разного рода мастеровой люд.

В 1910 году Слобода стала волостным центром. К тому времени здесь проживало около семисот человек, имелась Свято-Никольская церковь, а при ней – библиотека и церковно-приходская школа.

Тихое село

Большевистские идеи проникли в Слободу вместе с солдатами, возвращавшимися с Первой мировой войны. 26 марта 1918 года там была провозглашена советская власть.

Последующие десятилетия село, в отличие от своего более успешного ровесника Усть-Сысольска-Сыктывкара, развивалось ни шатко ни валко. Никольскую церковь в 1935 году закрыли. Сначала там устроили избу-читальню, а затем, по воспоминаниям слобожан, в ней какое-то время содержали заключенных. Скорее всего, бывший храм служил пересыльной тюрьмой, поскольку никакого лагпункта в Слободе не имелось. Окончательно церковь снесли в 1950-е годы. Позже на этом месте возвели спорткомплекс «Бумажник». Девять лет назад на месте утраченного храма поставили памятный знак, и теперь возле него регулярно совершаются молебны.

В 1930 году в состав Слободского сельсовета включили близлежащие деревеньки Веждин, Емваль, Серт, Ягвыв, Емваль, Верхний и Нижний Чов.

В том же 1930-м году в Слободе наметились кое-какие перемены: по решению Наркомата леса СССР в селе начали строить лесопильный завод, продукцию которого предполагалось отправлять на экспорт. Наверное, он мог бы стать прародителем Сыктывкарского ЛПК, но этого не случилось. Через год строительство прекратили, и Слобода вновь погрузилась в свое обычное сонное состояние.

Возможно, и поныне Слобода оставалась бы тихим селом в составе Сыктывдинского района, если бы в один из весенних дней 1952 года в кабинете председателя Совета министров Коми АССР Зосимы Панева не появился инженер Ленинградского института «Ленгипробум», уроженец села Локчим Усть-Куломского района Николай Тюрнин.

Мечты инока Филарета и его прапраправнука

Род усть-куломских Тюрниных ведется от московского священника Федора Тюрнина. Он рано овдовел и в 1667 году принял иноческий чин с именем Филарет. В том же году он вместе с четырьмя сыновьями отправился в Коми край, где на реке Вычегде святитель Стефан Пермский еще в XIV веке основал Ульяновский монастырь.

Добравшись до селения Ульяново Тюрнины не нашли никаких признаков Стефановской обители и своими силами воздвигли небольшую деревянную церковь во имя Спаса Нерукотворенного Образа. Они надеялись, что эта церковь послужит основанием нового монастыря. Однако тогда из этой затеи ничего не вышло. Тем не менее храм простоял еще не одно столетие, а ныне на его месте возвышается возобновленный в 1860 году Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.

Далекий потомок инока Филарета Николай Тюрнин поначалу решил пойти по его стопам и после окончания в Усть-Сысольске духовного училища поступил в Вологодскую семинарию. Но дабы избежать репрессий, направленных против духовенства, он резко поменял сферу деятельности и окончил Московский институт народного хозяйства им.Плеханова.

Получив диплом, Тюрнин загорелся идеей строительства на средней Вычегде целлюлозно-бумажного комбината и даже начал проводить проектно-изыскательные работы. Суть концепции заключалась в том, что Коми республика заготовляет и отправляет в различные регионы страны сотни тысяч кубометров древесины, при этом на сплаве и на местах теряются отходы, главным образом, сучья и вершины деревьев. А при глубокой переработке из нее можно было бы получать бумагу и целлюлозу.

Довести идею до ума помешала война. А в 1952 году Николай Николаевич во время отпуска приехал в Сыктывкар к родителям, записался на прием к Паневу и изложил ему свои наработки. Зосиме Васильевичу идея понравилась. Однако Москва не привыкла к инициативам, идущим из регионов, и поначалу враждебно восприняла задумку Тюрнина. Лишь после многочисленных кабинетных сражений в столичных министерствах и ведомствах проект начал осуществляться.

Истоки ____________________________________________________________

В 1957 году Совет министров и Госплан СССР приняли решение о строительстве крупного комбината, получившего название Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (СЛПК).

Выбор точки

Вариантов для его размещения было три. Наиболее дешевый – местечко Кэччойяг, где рядом река и подходящий грунт. Но далековато от Сыктывкара. Другой вариант – возле реки Човью при впадении ее в Вычегду. До столицы Коми рукой подать, но грунт в той местности проектировщиков во главе со все тем же инженером Тюрниным не устроил. В конце концов специально созданная государственная комиссия, тщательно изучив вопрос, сошлась на золотой середине – рядом с селом Слобода.

Но возникла другая проблема: где строить жилье для работников СЛПК? На этот раз мнения серьезно разошлись. Одни считали, что необходимо возвести жилой массив в самом Сыктывкаре, где уже созданы условия для комфортной и культурной жизни – два театра, два кинотеатра, Кировский парк, аэропорт и многое другое. А, главное, подальше от специфических запахов, присущих целлюлозно-бумажному производству. Правда, людей придется возить к месту работы на транспорте, но для этого можно соорудить троллейбусную линию и пустить электричку.

Противники этого варианта полагали, что какой бы вид транспорта люди не избрали, они каждый день будут тратить на дорогу полтора-два часа. К тому же при переходе их на другую работу СЛПК будет терять квартиры, поскольку закон запрещает выселять людей из полученного ими жилья.

В конечном итоге вторая точка зрения победила, и 17 января 1961 года был официально зарегистрирован населенный пункт Эжва, подчиненный Слободскому поссовету. А через два с половиной года ровесник Сыктывкара вообще исчез с карты республики. Слободу, теперь уже рабочий поселок, переименовали в Эжву. Это слово переводится на русский язык как «луговая вода». Так коми люди издревле называли Вычегду.

Постскриптум _______________________________________________________________

Дотянуться до небес

В Эжве три улицы названы в честь космонавтов, в Сыктывкаре — ни одной

Одна из эжвинских улиц так и называется – улица Космонавтов. Она появилась в 1966 году и соединяет улицу Мира с Ухтинским шоссе.

Тремя годами ранее в Эжвинском микрорайоне Строитель появилась улица Быковского, совершившего в том же году полет на космическом корабле «Восток-5». А в 1967 году улицу Мира с проспектом Бумажников связала улица Комарова. Так звали летчика-космонавта, впервые полетевшего в космос на корабле «Восход» в составе экипажа вместе Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Увы, узнать о том, что он вписан топонимику Эжвы, Владимир Комаров не мог. За два месяца до появления улицы его имени он погиб во время спуска на Землю.

Эжва застраивалась в 1960-е годы, когда вся страна буквально бредила космосом. И, кстати, в разные годы район посещали в качестве гостей СЛПК космонавты Алексей Леонов, Борис Волынов, Павел Попович, Алексей Елисеев, Вячеслав Зудов и Геннадий Сарафанов.

Между прочим, и в центральной части Сыктывкара была улица Гагарина. Ее так назвали через две недели после полета первого в мире летчика-космонавта. Но в начале ноября 1967 года, накануне 50-летия Октябрьской революции, присоединив к ней часть улицы Мичурина, из нее сотворили Октябрьский проспект. А через четыре месяца Юрий Гагарин погиб.

Андрей ЛИСОВ.